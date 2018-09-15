Як закінчити війну на Донбасі? В «Самопомочі» знають рецепт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Березюк

У «Самопомочі» сподіваються на силу як засіб вирішення війни

Досягнення миру в Україні має базуватися на усвідомленні реального стану речей, що відбуваються на Донбасі та в Криму. Зокрема, українській владі на офіційному рівні варто оперувати поняттям «російсько-українська війна», висловив впевненість голова парламентської фракції «Самопоміч» Олег Березюк в інтерв’ю «Главкому».

За його словами, війну можна завершити «силою».

«Силою (можна завершити війну на Донбасі – «Главком»). Позиція «Самопомочі» чітка: по-перше, ми маємо визнати реальність: у нас російсько-українська війна. Хоч АТО вже відмінили, так й те якось обережненько. Європейці приїжджають в Україну і тут, у мене в кабінеті, розказують про «конфлікт на Сході України». Я кажу ні, у нас на Сході війна. Є одна окупована українська територія, нема окремо окупованого Криму і Донбасу. Коли мені пропонують говорити про них окремо, я відповідаю: «Ви собі можете їх розділяти, але ми їх не розділяємо». Чинна влада вже переконала європейців, що Крим і Донбас – це різні сентенції. Тож нам потрібні у першу чергу продумані юридичні формулювання», - сказав Березюк.

Голова фракції сумнівається, що Україна може сьогодні відвоювати окуповані території, тож потрібно їх ізолювати.

«Оскільки ми сьогодні фізично не можемо відвоювати ці території, нам потрібно їх ізолювати. На кордоні з окупованими територіями необхідно поставити сильний контингент. Крім того, необхідно забезпечити економічну ізоляцію: просто припинити торгівлю з тими територіями і не поповнювати бюджет ворога. Ізоляція потрібна для того, щоб виграти час, поки – і це по-третє – ми не зможемо забезпечити стабільну економіку і потужну армію. І звісно, готуватися до війни. Є ще один нюанс: Україна повинна забезпечити гуманітарну підтримку цим територіям», - впевнений політик.

Березюк заявив, що наступним етапом має стати деокупація і демілітаризація.

«Потім повинна відбутись деокупація, тобто нині захоплена ворогом земля до останнього сантиметра має повернутися до України. Наступний крок – демілітаризація. Це означає знайти кожну одиницю зброї, яка лежить під кожним кущем. Після цього потрібно ще провести розмінування території, ми не знаємо, скільки тисяч мін там є. До того ж необхідно буде вивчити, хто з місцевих мешканців як поводився під час окупації. Винних покарати, а тих, хто просто був вимушений там залишитися і потрапив у залежність від обставин – не чіпати. Після цього необхідно запровадити систему пропаганди і підтримки, і тільки тоді відбудеться примирення, до слова, триватиме воно десятки років. Лише потім можна говорити про політичну інтеграцію. А Мінськ нам пропонує провести вибори, тобто, почати з кінця. Нам потрібен спокій, щоб розбудувати державу», - підкреслив політик.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер закликав Верховну Раду продовжити чинність закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».