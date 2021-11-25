За злочини бойовиків «Вагнера» має відповідати Росія – проєкт резолюції Європарламенту

Європарламент та ЄС мають визначити вчинки «Групи Вагнера», як діяльність кримінальної бандитської організації, що створена та фінансується державою.

«Це створена Кремлем тіньова організація, військова сила, з чіткими ознаками бандитського угруповання у всій своїй діяльності»

Євросоюз має провести повне розслідування злочинної діяльності так званої «Групи Вагнера» та ініціювати міжнародне законодавство, що дозволить притягнути до відповідальності за ці злочини Російську Федерацію, яка створила та фінансує цю «приватну» військову компанію. Про це в четвер у Страсбурзі, представляючи проєкт резолюції Європарламенту щодо порушення прав людини приватними воєнізованими та безпековими компаніями, зокрема «Групою Вагнера», заявив автор доповіді, що лягла в основу цієї резолюції, депутат Європейського парламенту Андрюс Кубілюс, повідомляє Укрінформ.

Повний запис дебатів з цього питання оприлюднений у четвер на мультимедійній платформі ЄС.

«Всі знають, що таке кремлівська «Група Вагнера», які військові злочини в Криму, на Донбасі, в Сирії, Лівії, в ЦАР та в інших місцях вони здійснили: тортури, вбивства, сексуальне насильство, масові страти, насильницькі зникнення. Дотепер ніхто не був притягнутий за це до міжнародної відповідальності… Саме тому буде дуже важливим після ухвалення резолюції продовжити роботу Європарламенту та інших інституцій ЄС, щоб дати раду цьому утворенню», – сказав європейський політик.

«Це створена Кремлем тіньова організація, військова сила, з чіткими ознаками бандитського угруповання у всій своїй діяльності. Такі підконтрольні уряду тіньові організації не підпадають під дію конвенцій, що забороняють діяльність найманців, або будь-яких інших міжнародних регуляторних правил, що застосовуються до приватних безпекових компаній», – додав Кубілюс.

Для того, щоб знайти шлях для подолання такої правової невизначеності, він запропонував чотири конкретні кроки, що мають здійснити ЄС та його інституції.

Першим є проведення повного розслідування діяльності «Групи Вагнера» та скоєних нею злочинів. При цьому Європарламент не має обмежуватися прийняттям сьогоднішньої термінової резолюції, але підготувати цілеспрямовану парламентську доповідь з цього приводу.

По-друге, Європарламент та ЄС мають визначити вчинки «Групи Вагнера», як діяльність кримінальної бандитської організації, що створена та фінансується державою.

Третій крок, на думку депутата, це створення міжнародного законодавства, яке визначатиме відповідальність державних інституцій, причетних до утворення таких угруповань як «Група Вагнера», оскільки такі державні інституції повинні підлягати та нести відповідальність за злочини, що скоєні створеними ними групами.

Четвертий крок – розробити міжнародне законодавство, яке цілеспрямовано переслідуватиме діяльність і злочини кримінальних бандитських утворень на кшталт «Групи Вагнера», яке має допомогти у притягненні до відповідальності російської держави та режиму Кремля, що створили таку тіньову організацію.

Як заявив під час обговорення проєкту резолюції депутат Європарламенту Свен Міксер (Естонія), Євросоюз має вимагати від третіх країн, які вдаються до «послуг» російської «Групи Вагнера», причетної до скоєння злочинів щодо прав людини у всьому світі, негайно розірвати контракти з нею.

«Група Вагнера» протягом багатьох років вчиняла жахливі порушення прав людини, але уникала розслідування та покарання. Це неприйнятно. Ми маємо пересвідчитися, що всі такі злочини розслідуються, та вимагати, щоб уряди країн, де ця група діє зараз, розірвали контракти. Ми маємо повною мірою застосувати глобальний режим санкцій ЄС за порушення прав людини і вимагати, щоб всі країни, які залучають подібні приватні військові компанії, дотримувалися міжнародного та гуманітарного законодавства», – сказав естонський політик.

Він підкреслив, що ця приватна військова компанія має «дуже тісний зв'язок» із керівництвом Росії. «Ця група відправляє своїх найманців у зони конфлікту в усьому світі, вона використовується, щоб приховати причетність Росії до таких конфліктів та вивести її з-під відповідальності. Ми мусимо не дозволити обдурити себе такими діями», – заявив Міксер.

Російські найманці з «Групи Вагнера» за гроші вбивають українців на Донбасі і розкрадають мінеральні ресурси країн, до дій на території яких причетні. ЄС має відповісти на це більш жорсткими заходами, вважає депутатка Європарламенту Віола фон Крамон (ФРН) під час обговорення проєкту резолюції.

«Настав час голосно говорити про найманців, яким платять за вбивства по всьому світу. «Наш бізнес – смерть, і бізнес іде добре» – ці слова були на шевронах 33 членів «Групи Вагнера», які були заарештовані у Білорусі торік. Російські найманці прямували на чергову «місію» в Африку. Насправді це була спланована операція української розвідки для притягнення їх до відповідальності за злочини на Донбасі», – сказала євродепутат, згадавши про роль керівника Офісу президента України у перенесенні цієї операції.

Вона зауважила, що російські найманці вбивають українців на Донбасі, розкрадають мінеральні ресурси країн, до дій на території яких причетні, наприклад у Лівії. Їх найманням, за словами депутата ЄП, займається близький друг президента Путіна – Євген Пригожин, який отримує за це багатомільйонні контракти.

Голосування щодо резолюції, спрямованої проти порушення прав людини приватними військовими та приватними компаніями, відбудеться сьогодні на пленарному засіданні Європарламенту.

Як повідомлялося, минулого тижня Рада міністрів ЄС із закордонних справ прийняла політичне рішення щодо накладення санкцій ЄС на «Групу Вагнера» та людей, причетних до її діяльності.

Нагадаємо, міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat 17 листопада опублікувала розслідування про спецоперацію із затримання бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, в якому аналізує обставини і причини її зриву. В розслідування Bellingcat стверджується, що зрив операції пов'язаний зі вказівкою керівника Офісу президента Андрія Єрмака відтермінувати фінальну стадію операції на 5 днів.

Згодом колишній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що Андрій Єрмак передав йому вказівку перенести операцію начебто від імені президента Зеленського.

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