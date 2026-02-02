Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
Кая Каллас вимагає, щоб умови миру формувалися не за рахунок України
Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що фокус на поступках з боку України створює ризик розмиття відповідальності Росії за розв’язану агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.
Дипломатка наголосила, що нині на Україну чиниться значний тиск, «щоб вони пішли на дуже складні поступки», і це, за її словами, є проблемою. Водночас Каллас застерегла, що така логіка «розмиває картину того, в чому насправді полягає проблема».
«Якщо згадати останні 100 років, Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі з них по 3-4 рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію». Вона також заявила, що Європа повинна домагатися поступок саме від Росії, зокрема обмежень на її військові сили, армію та ядерну зброю, а також вимагати відповідальності «за скоєні злочини».
Каллас зазначила, що російська сторона намагається зосередитися на переговорах зі США, щоб уникнути складних розмов, оскільки, на її думку, «розмови з американцями [допомагають] їм [з] максималістськими вимогами, яких вони навіть не досягли військовим шляхом». Вона наголосила, що Європейський Союз має «дуже чітку роль» у перевірці будь-якої потенційної майбутньої мирної угоди, адже, за її словами, «необхідна участь Європи».
Раніше видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що гарантії безпеки від США для України можуть залежати від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу, як того вимагала Росія. Після цього у Білому домі назвали ці повідомлення неправдивими.
