Головна Світ Політика
search button user button menu button

Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
Кая Каллас попередила про тиск Росії на Україну з вимогою поступок
фото: Х/@kajakallas

Кая Каллас вимагає, щоб умови миру формувалися не за рахунок України

Висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що фокус на поступках з боку України створює ризик розмиття відповідальності Росії за розв’язану агресію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Guardian.

Дипломатка наголосила, що нині на Україну чиниться значний тиск, «щоб вони пішли на дуже складні поступки», і це, за її словами, є проблемою. Водночас Каллас застерегла, що така логіка «розмиває картину того, в чому насправді полягає проблема».

«Якщо згадати останні 100 років, Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі з них по 3-4 рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію». Вона також заявила, що Європа повинна домагатися поступок саме від Росії, зокрема обмежень на її військові сили, армію та ядерну зброю, а також вимагати відповідальності «за скоєні злочини».

Каллас зазначила, що російська сторона намагається зосередитися на переговорах зі США, щоб уникнути складних розмов, оскільки, на її думку, «розмови з американцями [допомагають] їм [з] максималістськими вимогами, яких вони навіть не досягли військовим шляхом». Вона наголосила, що Європейський Союз має «дуже чітку роль» у перевірці будь-якої потенційної майбутньої мирної угоди, адже, за її словами, «необхідна участь Європи».

Раніше видання Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що гарантії безпеки від США для України можуть залежати від попередньої згоди Києва на виведення своїх військ з неокупованої частини Донбасу, як того вимагала Росія. Після цього у Білому домі назвали ці повідомлення неправдивими.

Читайте також:

Теги: Кая Каллас Україна Європа війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ розкрили плани протидії авіації РФ у 2026 році
Повітряні сили ЗСУ розповіли, до чого готуються у 2026 році
2 сiчня, 16:52
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
Циклон «Френсіс» паралізував головний аеропорт Москви
10 сiчня, 06:26
Лавров заявив, що це нібито Європа готує війну проти РФ
Лавров накинувся на європейських лідерів із новими звинуваченнями
20 сiчня, 15:53
Північна Корея суттєво зменшила обсяги військових поставок до Росії
КНДР різко скоротила постачання зброї до Росії: у чому причина
31 сiчня, 05:18
Упродовж 2025 року Фонд передав підрозділам Сил оборони 28 одиниць транспортних засобів
Благодійний фонд «Українська сила» підбив підсумки роботи за 2025 рік
3 сiчня, 15:17
Зеленський розраховує на подальшу оборонну допомогу й підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку Америки, Європи та партнерів у Коаліції охочих
Зеленський пояснив, що може підштовхнути Москву до миру
4 сiчня, 11:58
Дмитро Кулеба розповів, що до роботи над новою книгою долучився також Гарвардський університет
Український ексміністр спільно з американцями з Гарварду пише «біблію про війну»
18 сiчня, 10:00
У Києві повітряна тривога тривала 29 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 29 хвилин
19 сiчня, 10:38
Попри пережитий жах, Олена Мозгова не дозволила страху взяти гору
Відома продюсерка опинилася в епіцентрі вибухів під час нічного обстрілу Києва
24 сiчня, 17:58

Політика

Єврокомісія анонсувала новий пакет санкцій перед переговорами
Єврокомісія анонсувала новий пакет санкцій перед переговорами
Глава МЗС Франції пояснив, навіщо Макрон хоче відновити контакт з Путіним
Глава МЗС Франції пояснив, навіщо Макрон хоче відновити контакт з Путіним
Віткофф візьме участь у наступних переговорах України та РФ в Абу-Дабі – Axios
Віткофф візьме участь у наступних переговорах України та РФ в Абу-Дабі – Axios
Стармер заявив, що експосол Британії в США не має бути лордом
Стармер заявив, що експосол Британії в США не має бути лордом
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
Глава дипломатії ЄС б’є на сполох через вимоги до Києва
Президент Ірану наказав розпочати переговори зі США
Президент Ірану наказав розпочати переговори зі США

Новини

Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua