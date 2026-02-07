Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну

Аеропорти в Жешуві та Любліні тимчасово призупинили авіаційні операції

Польські Збройні сили піднімали в небо бойову авіацію

Польща тимчасово закрила повітряний простір у районі аеропортів Любліна та Жешува через незаплановану військову активність. Про це повідомило Reuters із посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), пише «Главком».

Як зазначається в повідомленні для пілотів, опублікованому на сайті FAA, обмеження пов’язані з військовими заходами, спрямованими на забезпечення державної безпеки.

За даними сервісу моніторингу авіаруху FlightRadar24, закриття повітряного простору стосувалося, зокрема, літаків НАТО, які виконували завдання в цьому регіоні.

Оперативне командування Збройних сил Польщі інформувало про підніття в небо бойової авіації на тлі російських ударів по Україні. Однак порушень повітряного простору країни не зафіксували.

Станом на зараз польська та союзницька авіація припинила операції, пов’язані з атакою Росії на Україну. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України.

У Київській області станом на восьму ранку 7 лютого триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон».

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік.