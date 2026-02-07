Головна Світ Соціум
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну
Аеропорти в Жешуві та Любліні тимчасово призупинили авіаційні операції
фото: Shutterstock

Польські Збройні сили піднімали в небо бойову авіацію

Польща тимчасово закрила повітряний простір у районі аеропортів Любліна та Жешува через незаплановану військову активність. Про це повідомило Reuters із посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США (FAA), пише «Главком».

Як зазначається в повідомленні для пілотів, опублікованому на сайті FAA, обмеження пов’язані з військовими заходами, спрямованими на забезпечення державної безпеки.

За даними сервісу моніторингу авіаруху FlightRadar24, закриття повітряного простору стосувалося, зокрема, літаків НАТО, які виконували завдання в цьому регіоні.

Оперативне командування Збройних сил Польщі інформувало про підніття в небо бойової авіації на тлі російських ударів по Україні. Однак порушень повітряного простору країни не зафіксували.

Станом на зараз польська та союзницька авіація припинила операції, пов’язані з атакою Росії на Україну. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки повернулися до стандартного режиму роботи.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України. 

У Київській області станом на восьму ранку 7 лютого триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області. 

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів. 

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Моніторингові канали зазначають, що на Вінницю могли бути спрямовані ракети типу «Циркон». 

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік. 

Соціум
Польща зупинила роботу двох аеропортів через атаку на Україну
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
Пропаганда Кремля охопила майже половину політичного сегмента німецького Telegram
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод
Безпілотники атакували Тверську область: уражено завод
ЄС звинуватив TikTok у створенні залежного дизайну, що загрожує психіці підлітків
ЄС звинуватив TikTok у створенні залежного дизайну, що загрожує психіці підлітків
У столиці Пакистану стався теракт у мечеті: десятки загиблих
У столиці Пакистану стався теракт у мечеті: десятки загиблих

