Умєров зустрінеться з американськими посадовцями: Зеленський повідомив деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Умєров зустрінеться з американськими посадовцями: Зеленський повідомив деталі
Секретар РНБО зустрінеться з представниками Трампа 26 лютого
фото: Рустем Умєров

Глава держави підтвердив двосторонню зустріч з американською стороною

Глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров завтра, 26 лютого, матиме зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, а також з міністром економіки США Скоттом Бессентом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

Як зазначив глава держави, перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни. Серед ключових тем – пакет відновлення України та підготовка до тристоронньої зустрічі за участі Росії, яка може відбутися на початку березня. Крім того, за словами Володимира Зеленського, Умєров обговорюватиме питання обміну полоненими.

Нагадаємо, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що планує разом зятем Трампа Джаредом Кушнером провести зустріч у Женеві з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Віткофф зазначив, що американська, російська та українська делегації можуть провести наступний раунд переговорів протягом 10 днів.

До слова, США вірять у те, що зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна відбудеться. Саме саміт лідерів України та Росії має вирішити два ключові питання на шляху закінчення війни. За словами спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа, зустріч має охопити два ключові питання – території та гарантії безпеки.

переговори Рустем Умєров Володимир Зеленський

