Україна отримала демарш від США через атаку на Новоросійськ – Стефанішина

Військові пошкодили інфраструктуру Каспійського нафтопроводу, який транспортує американську, казахську та російську нафту із Казахстану до порту у Чорному морі територією РФ

За словами посолки, Держдеп повідомив, що внаслідок удару «було порушено економічні інтереси США»

Посолка України у США Ольга Стефанішина заявила, що отримала дзвінок від високопосадовця Держдепартаменту США після атаки українських дронів по порту в Новоросійську у листопаді 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як зазначила дипломатка, Державний департамент США повідомив, що українські удари по Новоросійську вплинули на американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан. Варто зазначити, що тоді унаслідок удару була пошкоджена інфраструктура Каспійського нафтопроводу, який є одним із найбільших платників податків у Росії.

«Ми чули від Держдепартаменту, що нам слід утримуватися від нападів на американські інтереси», – сказала Стефанішина на брифінгу, уточнивши, що йдеться саме про економічні інтереси США, а не про заборону атак на російську військову чи енергетичну інфраструктуру загалом.

Новоросійськ – головний російський порт на Чорному морі та військово-морська база. Він розташований приблизно за 100 км по прямій від Керченської протоки та Кримського мосту, по якому Україна вже завдавала удару морськими безпілотниками.

Нагадаємо, Сили оборони України здійснили успішну атаку на російський порт Новоросійськ, що, за оцінками видання The Independent, відчутно вплинуло на експортні потужності Росії у нафтовій сфері. Журналісти назвали цей удар одним із найбільш масштабних проти російської нафтової інфраструктури за останні місяці. Внаслідок атаки Новоросійськ тимчасово припинив відвантаження нафти, обсяг якої становить 2,2 мільйона барелів на добу, або 2% світового постачання. Це спричинило зростання світових цін на нафту більш ніж на 2%.

До слова, у ніч на 14 листопада 2025 року в Новоросійську під час атаки була пошкоджена нафтобаза на перевантажувальному комплексі «Шесхарис». Окрім того, були пошкоджені й берегові споруди.