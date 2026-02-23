Зеленський провів переговори зі спікером Сейму Польщі

Під час зустрічі сторони обговорили євроінтеграцію, енергетичну безпеку та подальшу оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із маршалком Сейму Польщі Влодзімежом Чажастим, який прибув до Києва напередодні четвертої річниці початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави у соцмережі Х.

За словами Зеленського, під час переговорів сторони зосередилися на ключових питаннях двосторонньої співпраці, зокрема євроінтеграції України, енергетичної безпеки та оборонної взаємодії.

Президент наголосив на важливості подальшого розвитку українсько-польських відносин і подякував польській стороні за підтримку на тлі триваючої війни.

«Важливо й надалі зберігати та розвивати відносини між Україною та Польщею. Вдячний пану маршалку за цей візит напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та всій Польщі за підтримку України. Ми вдячні за участь у програмі PURL і розраховуємо на співпрацю в межах механізму SAFE», – написав Зеленський.

Під час зустрічі сторони також обговорили подальшу координацію у сфері безпеки та взаємодію на європейському рівні. У контексті енергетичної тематики увагу приділили питанням стабільності регіональної енергосистеми та спільним ініціативам із посилення стійкості інфраструктури.

Нагадаємо, що Президент України напередодні річниці повномасштабної війни відзначив українських військових державними нагородами. За його словами, це не формальність, а спосіб подякувати тим, хто захищає країну та робить можливим її існування. Він підкреслив, що держава тримається на людях, які не здалися, не злякалися та продовжують боротися за Україну.