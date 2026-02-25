Головна Країна Політика
Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії стратегію посилення стійкості України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше фон дер Ляєн оголосила про виділення 100 млн євро для підтримки української енергосистеми
фото: Офіс президента

Єврокомісія допоможе відбудувати та захистити енергетику України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн  стратегію значного посилення стійкості України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами глави держави, Європейська комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

«Це один із найважливіших результатів наших учорашніх зустрічей, і його значення складно переоцінити, особливо зважаючи на постійні спроби Росії зруйнувати нормальне життя в Україні. Разом ми можемо забезпечити надійне енергопостачання, децентралізовану генерацію та відновлення пошкоджених об’єктів для підтримки нашого народу», – каже він.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Раніше стало відомо, що Україна має інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Як повідомлялося, до Міжнародного кримінального суду скеровано матеріали про атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру України. Йдеться про удари з липня 2025 року по лютий 2026 року.

Урсула фон дер Ляєн Володимир Зеленський Єврокомісія

