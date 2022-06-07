Кирило відібрав у Онуфрія Крим

РПЦ нагадала, що УПЦ МП може змінювати свій статус тільки з дозволу Москви

Російська православна церква перепідкорядкувала три кримські єпархії, які раніше входили до УПЦ МП, напряму патріарху Московському Кирилу. Рішення про це було ухвалене на засіданні Синоду цієї релігійної організації.

Московські церковники заявили, що з проханням про це до Синоду звернулися самі керівники єпархій. Їх об’єднали у новостворену Кримську митрополію, підпорядковану РПЦ та особисто патріарху Кирилу.

Щодо рішення української філії Московської церкви про самостійність, Синод РПЦ нагадав, що «рішення про зміну статусу Української православної церкви може бути прийняте лише в рамках канонічної процедури, що включає постанову Помісного собору Російської православної церкви».

У іншому рішенні Синод звільнив з посади керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополита Ілларіона (відібравши у нього місце постійного члена Синоду). Ілларіон був відправлений аж в Угорщину, де працюватиме митрополитом Будапештським та Угорським.

За інформацією ЗМІ, митрополит Ілларіон був представником так званого помірно-ліберального крила РПЦ, зокрема, обережно висловлювався щодо нещодавніх рішень УПЦ МП. Тож, імовірно, Російська православна церква вирішила дотримуватися жорсткішої позиції щодо митрополита Онуфрія та своєї української філії.

Нагадаємо, що 27 травня Собор Української Православної Церкви Московського патріархату ухвалив рішення «про повну самостійність і незалежність від РПЦ». Московська церква придумала, як зупинити масовий перехід парафій в Україні. Собор вніс зміни до статуту, які тепер дозволять батюшкам говорити, що вони не мають ніякого стосунку до РПЦ.

Російська православна церква, попри демарш, який влаштував патріарху Кирилу митрополит Онуфрій, досі не виключила останнього зі списку своїх головних ієрархів.