Закон про олігархів буде спрямований на зачистку неугодних владі ЗМІ, – нардеп

«Тиск на засоби масової інформації буде ще сильніший», – Синютка

Влада проштовхує закон про олігархів для встановлення тотального контролю над центральними телеканалами і посилення тиску на опозицію

Про це заявив народний депутат («Європейська солідарність») Олег Синютка.

«Це просто є закон для того, щоб ще збудувати одну складову диктатури в українській державі. І однією зі складових цієї диктатури, звичайно, що є контроль над засобами масової інформації. Я переконаний, що використовуючи інструменти РНБО, вони будуть старатися або ліквідувати, або спонукати до продажу в першу чергу телеканалів», – заявив нардеп в ефірі телеканалу «Україна24».

Синютка вважає, що останні дані соціологічних досліджень про падіння рейтингу президента і «Слуги Народу» призведуть до ще більшого тиску та переслідувань опозиційних політиків і опозиційних ЗМІ.

«Сьогодні Офіс президента і всю владу хвилює те, що вже соціологи демонструють, що «слуги народу» вже не є партією номер один за довірою, що за останніми даними соціології «Європейська солідарність» стала партією номер один за довірою українців. І тому я переконаний, що виходячи з цього, тиск на засоби масової інформації буде ще сильніший», – додав нардеп.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії. Проєкт закону досі не підписано через правову колізію.

Західні дипломати і експерти заявили про ризики для свободи слова, оскільки закон обмежує право бізнесу володіти ЗМІ.

20 жовтня журналісти суспільного телеканалу UA:Перший звинуватили Офіс президента в тиску на редакційну політику.