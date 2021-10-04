У Раді зареєстрували постанову про санкції проти Коломойського

У Верховній Раді зареєстровано постанову про накладення санкцій на олігарха Ігоря Коломойського

Авторка постанови назвала документ «тестом» на готовність до «справжніх» кроків проти олігархів

Депутатське об'єднання «Справедливість» зареєструвало у Верховній Раді постанову про накладення санкцій на олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомила голова об'єднання Олександра Устінова у Facebook.

Вона зазначила, що саме Рада повинна проголосувати санкції проти Коломойського та звернутися до РНБО, щоб не вийшло «вибірковості».

«Це чудовий спосіб нашій монобільшості показати справжній намір боротися з олігархами, а опозиції не говорити про те, що парламент «ламали через коліно», а самим як парламенту розпочати боротьбу з олігархами. Не займатися політичним піаром та захистом тих, хто спонсорує політиків, а проголосувати санкції проти Коломойського», – заявила Устінова.

Нардепка назвала подібний крок «тестом» на готовність до «справжніх» кроків проти олігархів.

«Це чудовий тест для кожної політичної сили та їх готовності не до популізму, а справжніх кроків проти олігархів. Подивимося, чиї підписи там будуть і хто цей тест пройде», – написала Устінова.

фото: Олександра Устінова / Facebook

Нагадаємо, 3 жовтня ICIJ опублікував «досьє Пандори» (Pandora Рapers) про можливу причетність світових лідерів до офшорних схем. Доповідь розкрила офшорні угоди понад 100 мільярдерів, 35 світових лідерів і 400 державних чиновників. У досьє задіяні репортажі понад 600 журналістів з 117 країн. США названо найбільшим податковим притулком у світі.

У розслідуванні йдеться, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів $40 млн від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, із розслідування стало відомо, хто з українських політиків має нерухомість у Лондоні на мільйони доларів.

Також, як ідеться у розслідуванні, президент України Володимир Зеленський володів компанією, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. За місяць до перемоги на президентських виборах у квітні 2019 року він продав свої акції Maltex Multicapital Corp як бенефіціарний власник своєму бізнес-партнеру та нинішньому першому помічнику Сергію Шефіру.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова також прокоментувала фільм-розслідування «Офшор 95». Її обурило, як журналісти розповіли про те, що низка офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топменеджменту країни.

Також радник Єрмака не бачить компромату на Зеленського у скандальному розслідуванні.