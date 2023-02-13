Засновник «Повернись живим» підтвердив своє можливе призначення в Міноборони

Дейнега повідомив, що перші 100 днів роботи не збирається давати інтерв'ю чи виступати на телебаченні

Віталій Дейнега, засновник благодійного фонду «Повернись живим», підтвердив своє можливе призначення заступником міністра оборони з питань цифрової трансформації. Про це він написав у Facebook.

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«Я наразі дуже близький до призначення на посаду заступника Міністра оборони з питань цифрової трансформації», – написав Дейнега.

Волонтер розповів, що до нього надходило багато подібних пропозицій ще з 2014 року. За його словами, були пропозиції і «рівнем повище». Тому він пояснив, чому погодився саме зараз.

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«Тут дві відповіді: одна в тому що в мене вперше за цей час немає зобовʼязань, які б мене стримували. Засновані минулого року Ukrainian Witness та Klych ще молоді і розбудовуються, але підготовані до самостійного плавання. Я нікого не підведу. Мені не соромно дивитись в очі колегам. Друга полягає в тому, що журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами і переконатись, що при такій диспропорції ресурсів з супротивником, нашими перевагами може бути лише технічна і мотивація», – зазначив він.

Дейнега повідомив, що перші 100 днів роботи не збирається давати інтерв'ю чи виступати на телебаченні. Він наголосив, що попереду багато роботи. А держслужба – це вже новий фах для нього. Тому він планує робити поспішних заяв, яких потім буде соромитись.

«Я розумію, що зараз ставлю на кон роками зароблене ім'я і що люди, які нещодавно мене хвалили дуже скоро почнуть хейтити в коментарях і не тільки. Чомусь найбільше я очікую «привітань» саме з громадського та журналістських секторів, до яких сам поки що належу. Дуже хочу в цьому помилятися, але життя покаже,

– додав він.

Раніше повідомлялося, що завтра уряд звільнить двох заступників Резнікова. Ще одним заступником міністра може стати експосол України в Канаді та екснардеп Андрій Шевченко.