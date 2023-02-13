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Засновник «Повернись живим» підтвердив своє можливе призначення в Міноборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Засновник «Повернись живим» підтвердив своє можливе призначення в Міноборони
Віталій Дейнега може стати заступником міністра оборони з питань цифрової трансформації
НВ

Дейнега повідомив, що перші 100 днів роботи не збирається давати інтерв'ю чи виступати на телебаченні

Віталій Дейнега, засновник благодійного фонду «Повернись живим», підтвердив своє можливе призначення заступником міністра оборони з питань цифрової трансформації. Про це він написав у Facebook.

«Я наразі дуже близький до призначення на посаду заступника Міністра оборони з питань цифрової трансформації», – написав Дейнега.

Волонтер розповів, що до нього надходило багато подібних пропозицій ще з 2014 року. За його словами, були пропозиції і «рівнем повище». Тому він пояснив, чому погодився саме зараз.

«Тут дві відповіді: одна в тому що в мене вперше за цей час немає зобовʼязань, які б мене стримували. Засновані минулого року Ukrainian Witness та Klych ще молоді і розбудовуються, але підготовані до самостійного плавання. Я нікого не підведу. Мені не соромно дивитись в очі колегам. Друга полягає в тому, що журналістська робота дозволила побачити війну під новими кутами і переконатись, що при такій диспропорції ресурсів з супротивником, нашими перевагами може бути лише технічна і мотивація», – зазначив він.

Дейнега повідомив, що перші 100 днів роботи не збирається давати інтерв'ю чи виступати на телебаченні. Він наголосив, що попереду багато роботи. А держслужба – це вже новий фах для нього. Тому він планує робити поспішних заяв, яких потім буде соромитись.

«Я розумію, що зараз ставлю на кон роками зароблене ім'я і що люди, які нещодавно мене хвалили дуже скоро почнуть хейтити в коментарях і не тільки. Чомусь найбільше я очікую «привітань» саме з громадського та журналістських секторів, до яких сам поки що належу. Дуже хочу в цьому помилятися, але життя покаже,
– додав він.

Раніше повідомлялося, що завтра уряд звільнить двох заступників Резнікова. Ще одним заступником міністра може стати експосол України в Канаді та екснардеп Андрій Шевченко.

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Теги: Міноборони уряд Олексій Резніков

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