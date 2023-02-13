Головна Країна Політика
search button user button menu button

Резніков повідомив, що стане головною темою дев'ятого «Рамштайну»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Резніков повідомив, що стане головною темою дев'ятого «Рамштайну»
фото з відкритих джерел

Партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України

Захист неба та надання Україні винищувачів стане ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Також партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України.

Глава Міноборони повідомив, що відбув на зустріч у форматі «Рамштайн», яка пройде завтра, 14 лютого. За його словами, на порядку денному захист українського неба, зокрема питання авіації, та розбудова «танкової коаліції».

Також союзники обговорять:

  • формування запасу міцності по боєприпасам;
  • тренінгові програми для української армії;
  • стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шен гену».

Резніков додав, що напередодні зустрічі провів низку розмов з партнерами. За його словами, «їхня залученість та підтримка дають оптимізм.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський в ході своєї поїздки до Брюсселя передав лідерам Європейського Союзу списки зброї, яка необхідна Україні. Однак до канцлера Німеччини Олафа Шольца цей список так і не дійшов.

Раніше речник Білого дому розповів, які країни можуть передати Україні винищувачі.

Читайте також:

Теги: Німеччина міністр Міноборони ремонт Володимир Зеленський президент Олексій Резніков

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» 20 січня
Черговий «Рамштайн»: військовий експерт розповів, чого чекати Україні
8 лютого, 03:35
Позиція західних країн виглядає дуже показово щодо України
На тлі «Рамштайну»: яке майбутнє на нас чекає
28 сiчня, 16:45
Засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» 20 січня
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»: деталі
23 сiчня, 09:29

Політика

Резніков повідомив, що стане головною темою дев'ятого «Рамштайну»
Резніков повідомив, що стане головною темою дев'ятого «Рамштайну»
Проти Резнікова почалася нова інформаційна кампанія
Проти Резнікова почалася нова інформаційна кампанія
Уже не за три дні: російський політолог розповів, скільки часу знадобиться окупантам для взяття Києва
Уже не за три дні: російський політолог розповів, скільки часу знадобиться окупантам для взяття Києва
Кулеба повідомив, чого чекати на річницю російського вторгнення в Україну
Кулеба повідомив, чого чекати на річницю російського вторгнення в Україну
Ядерний шантаж має бути покараний – Зеленський про санкції щодо російської «атомки»
Ядерний шантаж має бути покараний – Зеленський про санкції щодо російської «атомки»
Банкова вказала на три ключові рішення для відновлення стабільності у світі
Банкова вказала на три ключові рішення для відновлення стабільності у світі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Німеччина відмовила Україні у винищувачах. Експосол Мельник різко відреагував
26K
Аліна Кабаєва виступила з промовою і здивувала своїм виглядом
11K
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9315
Участь росіян та білорусів в Олімпіаді: президент МОК зробив нову заяву
9133
Росіяни зводять протитанкові укріплення в семи кілометрах від Чернігівщини (карти)
8993
Хто винен у війні в Україні? Друг Путіна Берлусконі шокував заявою

Новини

«Європейська Солідарність» закликала повернути тендери через систему Prozorro
Вчора, 18:29
Знайдено старовинну ікону XVІІІ століття, яку намагався знищити митрополит Павло
Вчора, 09:10
Інститут демографії та соцдосліджень повідомив, скільки біженців з України вже не повернуться додому
11 лютого, 23:17
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
11 лютого, 22:05
У продажу з'явилося пиво «Героїчна Буча Комбуча»: реакція соцмереж
11 лютого, 21:58
Тільки 9% зі світових компаній покинули ринок Росії – Подоляк
11 лютого, 20:15

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту