Резніков повідомив, що стане головною темою дев'ятого «Рамштайну»
Партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України
Захист неба та надання Україні винищувачів стане ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Також партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України.
Глава Міноборони повідомив, що відбув на зустріч у форматі «Рамштайн», яка пройде завтра, 14 лютого. За його словами, на порядку денному захист українського неба, зокрема питання авіації, та розбудова «танкової коаліції».
Також союзники обговорять:
- формування запасу міцності по боєприпасам;
- тренінгові програми для української армії;
- стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шен гену».
Резніков додав, що напередодні зустрічі провів низку розмов з партнерами. За його словами, «їхня залученість та підтримка дають оптимізм.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський в ході своєї поїздки до Брюсселя передав лідерам Європейського Союзу списки зброї, яка необхідна Україні. Однак до канцлера Німеччини Олафа Шольца цей список так і не дійшов.
Раніше речник Білого дому розповів, які країни можуть передати Україні винищувачі.
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