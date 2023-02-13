Резніков повідомив, що стане головною темою дев'ятого «Рамштайну»

Партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України

Захист неба та надання Україні винищувачів стане ключовою темою дев'ятої зустрічі з оборони України у форматі «Рамштайн». Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Також партнери обговорять постачання танків і формування запасу боєприпасів для України.

Глава Міноборони повідомив, що відбув на зустріч у форматі «Рамштайн», яка пройде завтра, 14 лютого. За його словами, на порядку денному захист українського неба, зокрема питання авіації, та розбудова «танкової коаліції».

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Також союзники обговорять:

формування запасу міцності по боєприпасам;

тренінгові програми для української армії;

стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація «Військового шен гену».

Резніков додав, що напередодні зустрічі провів низку розмов з партнерами. За його словами, «їхня залученість та підтримка дають оптимізм.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський в ході своєї поїздки до Брюсселя передав лідерам Європейського Союзу списки зброї, яка необхідна Україні. Однак до канцлера Німеччини Олафа Шольца цей список так і не дійшов.

Раніше речник Білого дому розповів, які країни можуть передати Україні винищувачі.