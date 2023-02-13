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Завтра уряд звільнить двох заступників Резнікова: хто їх замінить

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Завтра уряд звільнить двох заступників Резнікова: хто їх замінить
Проти міністра Резнікова почалася нова інформаційна кампанія
фото з відкритих джерел

Кандидатури знаходяться на погодженні в Офісі президента, після чого їх мають винести на затвердження уряду

Двох заступників міністра оборони Олексія Резнікова відправлять у відставку. Про це повідомив голова правління Інституту світової політики, керівник інформагентства «Главком» Віктор Шлінчак.

«За моєю інформацією, завтра уряд звільнить двох заступників міністра оборони. Подання зробив Рєзніков», – йдеться в повідомленні.

Шлінчак зазначив, що кого саме звільнять йому поки не відомо.

«Зате знаю, що на заміну їх плануються цікаві призначення. Перший кандидат – це засновник Фонду «Првернись живим» Віталій Дейнега. Другий – експосол України в Канаді, екснардеп і мій колега – Андрій Шевченко. Кандидатури знаходяться на погодженні в Офісі президента, після чого їх мають винести на затвердження уряду», – додав він.

Раніше повідомлялося, що проти міністра оборони Олексія Резнікова запущено нову інформаційну атаку. Так, наразі мережу заполонили однакові дописи про те, що оборонне відомство нібито у 24 рази переплатило за патрони, аніж за набої пропонувала Чехія. Мета нових звинувачень – знищення репутації Резнікова.

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Теги: Олексій Резніков Міноборони міністр уряд

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