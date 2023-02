Чому Резніков не закупив «дешеві патрони»? Главком отримав офіційне роз‘яснення і контракти

Найнижча пропозиція на патрони калібру 7,62 мм була надана ізраїльською компанією за $0,18 за одиницю

На вихідних мережу заполонили однакові дописи про те, що ніби Міністерство оборони України переплатило за купівлю патронів калібру 7,62 мм. В повідомленнях йшлося, що ніби виробники з Чеської Республіки пропонували більш вигідну ціну, а саме $0,07 за вказаний калібр.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На запит «Главкома, який ми відправили сьогодні, Міністерство оборони надало пояснення, які наразі укладені контракти на поставку патронів калібру 7,62 мм. Також міністерство пояснило, чому ціна за одиницю даного калібру не може становити $0,07.

У Міноборони зазначили, що надходять пропозиції із двох джерел.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щодо розгляду комерційних пропозицій

До Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України надходять пропозиції із двох джерел:

від підприємств, що входять до сфери управління Міністерства оборони України та українських підприємств – реєструються у системі електронного документообігу;

від іноземних підприємств – через електронну пошту [email protected]

Станом на 10 лютого 2023 року, до Департаменту не надходили пропозиції від постачальників щодо можливості поставки патронів калібру 7,62 мм ціною $0,07 д за одиницю.

Найнижча пропозиція на патрони калібру 7,62 мм була надана ізраїльською компанією Pims LTD – Projects and Infrastructure management LTD на патрони калібру 7,62х39, походженням з Китайської Народної Республіки за $0,18 за одиницю. Проте в Міністерстві оборони вважають дану пропозицію ризиковою.

Міноборони пояснило, що існують різні патрони калібру 7,62 мм, зокрема: 7,62х39, 7,62х51, 7,62х54 і ціна кожного різновиду залежить від багатьох факторів, зокрема наявності NSN коду типу (FMJ, трасуючі, тренувальні, НРВТ, бронебійно-запалювальні, із запальною кулею миттєвої дії, M193, SS109 та інші), матеріалу сердечника (свинцевий, сталевий тощо), умов поставки (у ланках чи навалом). Окрім цього, не усі постачальники дозволяють проінспектувати товар представником української сторони або надають підтвердження наявності відносин з виробником товару, тому не усі пропозиції у Таблиці репрезентативні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щодо пропозицій від виробників патронів калібру 7,62 мм

Пропозиції інших виробників вказують на те, що ціна за одиницю даного калібру не могла становити $0,07. Для прикладу:

пропозиція македонського виробника ATS Group щодо можливості поставки патронів калібру 7,62х39 ціною 0,36 євро за одиницю на умовах поставки EXW (тобто не включає витрати на доставку в Україну), де 5 000 000 патронів 7,62х39 пропонуються до поставки до 2 кварталу 2024 року;

пропозиція від ТОВ «Укроп» щодо можливості поставки патронів калібру 7,62х51 мм ціною 65,00 грн (орієнтовно 2,11 євро станом на 6 травня 2022 року);

пропозиція від польської компанії AMMOGROM щодо можливості поставки патронів калібру 7,62х54 мм R ціною 0,415 євро за одиницю (включно з доставкою до м. Львів).

Враховуючи наведене, іноземні та український виробники пропонували патрони калібру 7,62 мм за значною вищою ціною, ніж 0,07 доларів США.

Щодо чинних контрактів із Міністерством оборони України

Наразі Міністерством оборони України укладено п'ять контрактів на поставку патронів калібру 7,62 мм, а саме:

контракт із ТОВ «Українська бронетехніка» на патрони 7,62х54 мм FMJ/SC ціною у діапазоні від 25,00 гривень до 29,79 гривень за одиницю (орієнтовно $0,7);

контракт з ДК «Укрспецекспорт» на патрони 7,62х54 мм FMJ/SC до кулемета ПКМ ціною 26,35 гривень за одиницю (орієнтовно $0,7);

контракт з ТОВ «Укроп» на гвинтівочні патрони калібру 7,62х51 мм “Цільові” ціною 65,00 гривень за одиницю (орієнтовно 2,11 євро станом на 6 травня 2022 року);

контракт з чеською компанією AKM Group-CZ, a.s. на снайперські патрони .308 Winchester HPBT «Цільові» ціною 2,40 євро за одиницю;

контракт з чеською компанією MTS Trade, s.r.o. на патрони калібру 7,62х51 мм ціною 1,45 євро за одиницю (нове виробництво від німецького виробника RUAG, з NSN кодом). Наразі готується додаткова угода, яка передбачає зниження ціни за одиницю до 1,32 євро.

«Враховуючи наведене вище, до Департаменту не надходили пропозиції на патрони калібру 7,62 мм по $0,07 за одиницю та Міністерство оборони України (через Департамент) не укладало контракти на патрони калібру 7,62 мм ціною $1,7 за одиницю», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці січня журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або втричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков відкинув звинувачення в корупційних закупівлях та пояснив, за якими принципами здійснюється забезпечення армії харчуванням.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Постачальник продуктів заявив про «навмисну маніпуляцію» та заперечив звинувачення у завищенні цін.