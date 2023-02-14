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Нові заступники міністра Резнікова, офшори нардепа Бойка.Головне за 14 лютого

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Нові заступники міністра Резнікова, офшори нардепа Бойка.Головне за 14 лютого
фото: informing.ru

Першим заступником Резнікова став Герой України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, заступником з питань цифрового розвитку – засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега, заступником з питань європейської інтеграції – медійник Андрій Шевченко

Офшор нардепа Бойка, нові заступники Резнікова, обіцянки Пентагону, футбольний скандал у Туреччині. Головне за 14 лютого.

До війни проти України РФ залучила елітну іранську армію – ISW

Росія продовжує використовувати свої відносини з Іраном для військової підтримки у війні проти України. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Оператори Shahed, ймовірно, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції.

Нардеп Бойко може стояти за офшором із Кайманових островів

Фірма RC Natural Resources Fund з Кайманових островів згадується у звітах кіпрських аудиторів як засновник кіпрської компанії, яка володіє кількома енергопідприємствами в Україні. Усі ці енергоактиви здавна неофіційно пов’язують з Юрієм Бойком, а один з них у 2020 році офіційно перейшов у власність старшого сина Бойка. 

Резніков назвав імена трьох кандидатів на посади заступників

Глава Міністерства оборони Олексій Резніков подав на погодження президенту Володимиру Зеленському кандидатури трьох заступників голови оборонного відомства. Також міністр оборони повідомив, що два колишні його «зами» залишаться працювати радниками в Міноборони. Пізніше стало відомо, що першим заступником Резнікова призначено Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

Яку техніку отримає Україна: заява глави Пентагону

Україна отримає танки Leopard німецького виробництва від восьми країн-союзників. Крім того, США та Чехія дадуть додаткові танки до вже отриманих від Польщі Т-72. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання у форматі «Рамштайн».

Скандал у Туреччині: українські футболісти пояснили, чому побили росіян

У Туреччині, де зимовий тренувальний збір проводить команда УПЛ «Минай», сталася масова бійка між футболістами українського клубу та російського «Шинника» з Ярославля. Причиною сутички стала ганебна поведінка футболістів російської команди.

Смерть Путіна, наступник Зеленського і закінчення війни. Що згенерував штучний інтелект?

Популярність ChatGPT пояснити легко: з ним можна поговорити майже на будь-яку тему і навіть отримати прогнози щодо розвитку певної ситуації. Програма чесно попереджає, що «не створена для передбачень», але цікаві відповіді інколи таки видає.

Нагадаємо, триває 356-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник, попри значні втрати, поки що не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Суттєво продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Активно діє ворожа авіація. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: міністр авіація Міноборони Генштаб Чехія бійка скандал Україна штучний інтелект Олексій Резніков танки втрати відео

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