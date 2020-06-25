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    Політика

    Заступник міністра освіти подав у відставку

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    Єгор Стадний подав у відставку - Заступник міністра освіти подав у відставку
    Єгор Стадний подав у відставку
    Фото: facebook.com j.stadny

    Стадний повідомив про свою відставку у соцмережі

    Заступник міністра освіти Єгор Стадний заявив, що написав заяву про свою відставку. Це відбулося після призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти.

    Про це Стадний написав на своїй сторінці у Facebook.

    Стадний не назвав причин свого рішення, лише повідомив, що вже написав заяву про відставку.

    «Я дуже вдячний долі, яка дала мені можливість попрацювати 10 місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН», - додав він.

    Нагадаємо, уряд призначив Шкарлета виконувачем міністра освіти після того, як профільний парламентський комітет не підтримав його кандидатуру на посаду глави Міносвіти.

    У нардепів виникли питання до Шкарлета через його балотування до Чернігівської обласної ради від «Партії регіонів».

    Шкарлет змінив на посаді Любомиру Мандзій.

    Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного університету «Чернігівська політехніка».

    Народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Республіки Узбекистан. Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями «інженер-математик» та «економіст».

    Ректором Чернігівського державного технологічного університету став у травні 2010 року, на той час був наймолодшим ректором в Україні.

    У 2004 та 2010 роках на президентських виборах Шкарлет підтримував кандидатуру Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів, від цієї політсили обирався депутатом Чернігівської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 рр.).

    У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але не був обраний.

    У 2016 році Шкарлет був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2017-му, у складі колективу, - Державною премією України в галузі освіти.

    Із 2016 року Шкарлет очолює Експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України.

     

    Нагадаємо, 25 березня цього року Кабмін тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України поклав на Любомиру Мандзій.

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