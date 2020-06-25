Заступник міністра освіти подав у відставку



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Єгор Стадний подав у відставку Фото: facebook.com j.stadny

Стадний повідомив про свою відставку у соцмережі

Заступник міністра освіти Єгор Стадний заявив, що написав заяву про свою відставку. Це відбулося після призначення Сергія Шкарлета виконувачем обов'язків міністра освіти.

Про це Стадний написав на своїй сторінці у Facebook.

Стадний не назвав причин свого рішення, лише повідомив, що вже написав заяву про відставку.

«Я дуже вдячний долі, яка дала мені можливість попрацювати 10 місяців з дуже крутими, справжніми фахівцями в МОН», - додав він.

Нагадаємо, уряд призначив Шкарлета виконувачем міністра освіти після того, як профільний парламентський комітет не підтримав його кандидатуру на посаду глави Міносвіти.

У нардепів виникли питання до Шкарлета через його балотування до Чернігівської обласної ради від «Партії регіонів».

Шкарлет змінив на посаді Любомиру Мандзій.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Національного університету «Чернігівська політехніка». Народився 19 жовтня 1972 року в місті Коканд Республіки Узбекистан. Має два дипломи про вищу освіту за спеціальностями «інженер-математик» та «економіст». Ректором Чернігівського державного технологічного університету став у травні 2010 року, на той час був наймолодшим ректором в Україні. У 2004 та 2010 роках на президентських виборах Шкарлет підтримував кандидатуру Віктора Януковича. Був членом Партії регіонів, від цієї політсили обирався депутатом Чернігівської обласної ради 6-го скликання (2010-2015 рр.). У 2015 році на місцевих виборах балотувався до Чернігівської облради вже від Блоку Петра Порошенка, але не був обраний. У 2016 році Шкарлет був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. У 2017-му, у складі колективу, - Державною премією України в галузі освіти. Із 2016 року Шкарлет очолює Експертну раду з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з проблем секторального розвитку та підприємництва МОН України.

Нагадаємо, 25 березня цього року Кабмін тимчасове виконання обов’язків міністра освіти і науки України поклав на Любомиру Мандзій.

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