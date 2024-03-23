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Сенат США ухвалив бюджетний пакет для уникнення шатдауну

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Сенат США ухвалив бюджетний пакет для уникнення шатдауну
Законопроєкт про фінансування уряду США підтримали 74 сенатори
фото: DW

Документ про фінансування американького уряду направлений на розгляд Байдену

Сенат США схвалив фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Тепер відповідний документ повинен підписати американський президент Джо Байден. Про це повідомляє The Associated Press.

Законопроєкт підтримали 74 сенатори, 24 голосували «проти». Тепер документ про фінансування уряду направлений на розгляд Байдену. Очікується, що американський лідер підпише його найближчим часом.

Зазначається, що Сенат затвердив бюджет за кілька годин після того, як гроші на функціонування уряду фактично закінчилися. Якщо Байден підпише законопроєкт, США зможуть уникнути шатдауну.

Згідно з затвердженим бюджетом, витрати на оборону збільшаться на 3%, а загальні внутрішні витрати лишаться на нинішньому рівні. Пакет видатків покриває три чверті фінансування федеральних агентств на наступні шість місяців – до 30 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що вчора Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Раніше, після кількох днів затримок, лідери Конгресу США представили двопартійний пакет витрат на оборону, національну безпеку та інші програми на суму $1,2 трлн, що дає законодавцям менш ніж два дні для запобігання призупинення роботи уряду.

Раніше перший член Палати представників США від Республіканської партії Кен Бак підписав петицію, яка дозволить в обхід спікера Майка Джонсона винести голосування за законопроєкт про допомогу Україні.

До слова, віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанішина заявила, що ключовими противниками рішення щодо надання Україні запрошення на вступ до НАТО є США та Німеччина. Вони не дають навіть можливості розвиватися цьому діалогу.

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Теги: США бюджет Сенат США

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