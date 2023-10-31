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Зеленський провів засідання Ставки: що обговорили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський провів засідання Ставки: що обговорили
фото: Офіс президента

На Ставці обговорили захист Одещини

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

«Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота «зернового коридору». Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка», – йдеться в повідомленні.

Зокрема на Ставці обговорили захист Одещини: людей, енергетичних об’єктів та портової інфраструктури і посилення регіональної системи ППО.

«Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Ситуація на фронті: Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля», – додав президент.

Крм того, глава держави заслухав про нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту, графіки постачання від партнерів, доповіді міністра оборони України Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна.

Нагадаємо, триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.

Теги: війна Володимир Зеленський ЗСУ

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