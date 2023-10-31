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Радбез ООН збирає засідання заради України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Радбез ООН збирає засідання заради України
Радбез ООН обговорить гуманітарну ситуацію в Україні
фото з відкритих джерел

Засідання Радбезу ООН ініціювали Еквадор і Франція

Рада Безпеки ООН збереться у вівторок, 31 жовтня, на засідання, щоб обговорити гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену повномасштабним вторгненням Росії.

Як передає Укрінформ, ініціювали засідання Еквадор і Франція, які консультувалися з українською делегацією.

За інформацією секретаріату Радбезу, очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програмою ООН з питань довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської греблі.

Очікується, що члени Радбезу, зокрема Албанія, Франція, Японія, Мальта, Швейцарія, Велика Британія, США можуть виступити із засудженням Росії за обстріли цивільної інфраструктури України.

Розпочнеться засідання Ради Безпеки по 10:00 за східноамериканським часом (16:00 за Києвом) – після короткого обговорення ситуації в Сомалі.

До слова, нещодавно видання The Washington Post повідомило, що Україна та РФ ведуть таємні переговори щодо розв’язання гуманітарних питань. Зокрема, це стосується обміну полоненими, проходу суден із Чорноморських портів та повернення українських дітей. Зазначається, що у низці випадків переговори йдуть за участю посередників, серед яких Туреччина, Ватикан, країни Перської затоки і міжнародний комітет Червоного Хреста. Іноді представники України та Росії спілкуються особисто, зокрема в Стамбулі, або телефоном.

У публікації говориться, що жодна зі сторін не прагне афішувати існування таких каналів.

Теги: Україна Радбез ООН війна росія

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