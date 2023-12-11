Зеленська дорікнула Кличку через критику на адресу президента

Перша леді дала меру Києва пораду

Перша леді України Олена Зеленська порадила меру Києва Віталію Кличку «займатися своєю справою», а не критикувати президента. На її думку, це може негативно вплинути на моральний дух українців. Про це вона сказала в інтерв'ю ВВС.

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Так Зеленська прокоментувала заяву Кличка про те, що український президент «ризикує стати автократом».

На думку першої леді, у Кличка «є дуже багато обов’язків, на які треба звернути увагу», і «кожен має займатися своєю справою».

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«Я б насправді порадила всім, хто висловлюється (на адресу Володимира Зеленського – «Главком»), також замислюватися про те, які наслідки це буде мати для морального духу українців передусім», – наголосила дружина українського лідера.

Нагадаємо, що 2 грудня Кличко у коментарі Der Spiegel заявив, що Україна рухається до авторитаризму, оскільки у країні наразі «існує тільки один незалежний інститут». Він зазначив, що «у якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини».

Крім того, Кличко в інтерв’ю 20 Minuten сказав, що «не здивований падінням популярності Зеленського», і що глава держави «заплатить за помилки, які він зробив».