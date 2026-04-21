Зеленський анонсував додаткове фінансування армії

Президент: Рішення готуються

Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення для мотивації військових і нові економічні кроки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1518-го дня війни.

«Ми говорили сьогодні також детально з міністром оборони України Федоровим – разом із військовим командуванням. Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових – як по комплектуванню підрозділів, так і по додатковому фінансуванню армії. Рішення готуються», – йдеться у повідомленні.

Зеленський: Щойно говорив із канцлером Мерцом, а перед тим сьогодні вже спілкувалися з Президентом Європейської ради Коштою і Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.



Важливо, щоб відбулося розблокування європейського пакета підтримки для України – 90 мільярдів євро на… pic.twitter.com/x9mmJY5VIP — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 21, 2026

Також, за словами Зеленського, уряд найближчими тижнями визначиться з додатковими економічними заходами, щоб Україна «стала сильнішою».

«Потрібен більш стратегічний, системний підхід, який дозволить Україні покладатися на свої сили суттєвіше й дати суспільству зараз, в умовах цієї війни, можливості жити достойніше. Це стосується і податкової стратегії, і детінізації економіки, і реальної підтримки українців та українського бізнесу», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, також 21 квітня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.