Зеленський анонсував додаткове фінансування армії

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зеленський анонсував додаткове фінансування армії
Президент зробив заяву про фінансування армії
Президент: Рішення готуються

Президент України Володимир Зеленський анонсував рішення для мотивації військових і нові економічні кроки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1518-го дня війни.

«Ми говорили сьогодні також детально з міністром оборони України Федоровим – разом із військовим командуванням. Є речі, які потрібно зробити для більшої мотивації наших військових – як по комплектуванню підрозділів, так і по додатковому фінансуванню армії. Рішення готуються», – йдеться у повідомленні.

Також, за словами Зеленського, уряд найближчими тижнями визначиться з додатковими економічними заходами, щоб Україна «стала сильнішою».

«Потрібен більш стратегічний, системний підхід, який дозволить Україні покладатися на свої сили суттєвіше й дати суспільству зараз, в умовах цієї війни, можливості жити достойніше. Це стосується і податкової стратегії, і детінізації економіки, і реальної підтримки українців та українського бізнесу», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, також 21 квітня президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Андрія Гнатова.

У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка
У Раді з’явився проєкт постанови про звільнення Клименка
Відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»: МЗС зробило заяву
Відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»: МЗС зробило заяву
Зеленський анонсував додаткове фінансування армії
Зеленський анонсував додаткове фінансування армії
Де найбільше порушень з боку ТЦК: омбудсмен назвав регіони
Де найбільше порушень з боку ТЦК: омбудсмен назвав регіони
Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради
Розблокування €90 млрд для України: Зеленський провів розмову з президентом Євроради
Україна завершила ремонт «Дружби»: деталі від президента
Україна завершила ремонт «Дружби»: деталі від президента

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

