«Це великоднє божевілля». Парамедик звернулася до волонтерів із проханням

Військовослужбовиця парамедик розкритикувала збори на «тази олів’є» для фронту

Напередодні Великодня в українському сегменті соцмереж спалахнула дискусія щодо доцільності масового відправлення швидкопсувних страв військовим на передову. Парамедик Світлана закликала тилових активістів зупинити «продуктовий штурм», який часто перетворюється на безглузде витрачання ресурсів та піар на допомозі армії, пише «Главком».

Військовослужбовиця наголошує, що домашня їжа, приготована у величезних обсягах, рідко потрапляє на стіл до бійців у придатному для споживання стані. Складна логістика, відсутність належного температурного режиму та час на доставку перетворюють святкові частування на небезпечні продукти.

«Це великоднє божевілля з тоннами вареників, тазами олів'є та сотнями пасочок. Військові кричать: «Люди, зупиніться! Нам не потрібні вареники, вони тупо не доїжджають», – зазначає військова.

фото: парамедик Світлана

Парамедик звертає увагу на шкідливу риторику деяких організацій, які використовують емоційний шантаж для стимулювання зборів. Фрази про «голодних захисників» часто не мають нічого спільного з реальним станом забезпечення армії.

За словами Світлани, обов'язково з’являються особи з панічними криками, що військові нібито мріють про «тази з олів’є», після чого відкриваються масштабні збори на сотні кілограмів продуктів.

Особливе обурення у волонтерської спільноти викликає той факт, що під «продуктові місії» збираються кошти не лише на їжу, а й на паливо для поїздок, які часто мають більше медійного, ніж практичного значення.

«Піар чистої води за ваші гроші. Голодуючим це обов'язково треба доставити, і далі, звісно, відкривається збір і на паливо», – підкреслює вона.

Світлана також поділилася досвідом спілкування з організаторами таких «великодніх акцій». Спроби з’ясувати доцільність подібних витрат часто закінчуються блокуванням незручних дописувачів.

«При цьому, організатори таких зборів критики просто не розуміють. Мене особисто за справедливе питання «На***, дозвольте поцікавитися?» відразу заблокували, щоб не заважала збирати донати», – резюмувала волонтерка.

До слова, скоро українці святкуватимуть Великдень, а це означає, що на фронт поїдуть сотні, тисячі коробок з пасочками, яйцями, варениками, ковбасами і солодощами. Військовий Олексій Коновалець закликав громадян не витрачати гроші даремно і пояснив, чому їжа, яку відправляють волонтери, майже завжди псується.

Коновалець розповів, як на минулий Великдень їхньому підрозділу відправили стільки посилок із святковою іжею, що військові були вимушені роздавати продукти іншим підрозділам, віддавати біженцям, роздавати проїжджаючим через блокпост. Але кожен раз, коли вони когось пригощали – їх пригощали у відповідь. Бо виявлялось, що у всіх військових нереальна кількість «пасочок», і ніхто не знав, куди їх дівати.