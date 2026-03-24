Єврокомісія відклала заборону імпорту російської нафти: причина

Брюссель не подав пропозицію у квітні, пославшись на геополітичну ситуацію

Європейська комісія не внесла у квітні пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти до Євросоюзу, хоча раніше планувала зробити це 15 числа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Оновлений законодавчий порядок денний Єврокомісії більше не містить відповідної ініціативи. Йшлося про законодавче закріплення поступової відмови від імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. Такий крок мав зафіксувати відмову ЄС від енергоресурсів РФ навіть у разі можливого послаблення санкцій у майбутньому.

Наразі вплив цього рішення на ринок був би обмеженим, оскільки Євросоюз уже суттєво скоротив закупівлі російської нафти. Станом на кінець 2025 року її частка становила близько 1% від загального імпорту.

Водночас окремі країни, зокрема Угорщина та Словаччина, досі зберігали можливість отримувати російську нафту через нафтопровід «Дружба». Проте його робота була порушена після російської атаки наприкінці січня.

За словами одного з європейських чиновників, саму ініціативу не скасували, а лише відклали. «Пропозицію не скасували і її все одно опублікують, хоча й не до середини квітня через «поточні геополітичні події». Йдеться, зокрема, про загострення ситуації на Близькому Сході, яке вплинуло на пріоритети європейської політики.

До слова, світовий ринок скрапленого природного газу опинився під загрозою різкого дефіциту після того, як постачання з країн Перської затоки фактично перериваються. Упродовж найближчих 10 днів у порти прибудуть останні танкери з LNG, що вирушили ще до ескалації конфлікту та ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Нагадаємо, що ціни на природний газ у Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу. Це посилило побоювання щодо тривалого дефіциту світових поставок.