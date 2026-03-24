Головна Світ Політика
search button user button menu button

Єврокомісія відклала заборону імпорту російської нафти: причина

glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
фото: Reuters

Брюссель не подав пропозицію у квітні, пославшись на геополітичну ситуацію

Європейська комісія не внесла у квітні пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти до Євросоюзу, хоча раніше планувала зробити це 15 числа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Оновлений законодавчий порядок денний Єврокомісії більше не містить відповідної ініціативи. Йшлося про законодавче закріплення поступової відмови від імпорту російської нафти не пізніше кінця 2027 року. Такий крок мав зафіксувати відмову ЄС від енергоресурсів РФ навіть у разі можливого послаблення санкцій у майбутньому.

Наразі вплив цього рішення на ринок був би обмеженим, оскільки Євросоюз уже суттєво скоротив закупівлі російської нафти. Станом на кінець 2025 року її частка становила близько 1% від загального імпорту.

Водночас окремі країни, зокрема Угорщина та Словаччина, досі зберігали можливість отримувати російську нафту через нафтопровід «Дружба». Проте його робота була порушена після російської атаки наприкінці січня.

За словами одного з європейських чиновників, саму ініціативу не скасували, а лише відклали. «Пропозицію не скасували і її все одно опублікують, хоча й не до середини квітня через «поточні геополітичні події». Йдеться, зокрема, про загострення ситуації на Близькому Сході, яке вплинуло на пріоритети європейської політики.

До слова, світовий ринок скрапленого природного газу опинився під загрозою різкого дефіциту після того, як постачання з країн Перської затоки фактично перериваються. Упродовж найближчих 10 днів у порти прибудуть останні танкери з LNG, що вирушили ще до ескалації конфлікту та ударів по енергетичній інфраструктурі регіону.

Нагадаємо, що ціни на природний газ у Європі різко зросли після того, як іранські ракетні удари завдали шкоди найбільшому у світі заводу з експорту скрапленого природного газу. Це посилило побоювання щодо тривалого дефіциту світових поставок. 

Теги: війна росія газ Європа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua