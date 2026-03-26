Візит Зеленського до Саудівської Аравії, звільнення села Березове. Головне за 26 березня 2026

Дайджест новин 26 березня 2026 року

Зеленський прибув до Саудівської Аравії на важливі зустрічі. ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Дніпропетровщині. Зокрема, окупанти обстріляли Херсонську ТЕЦ.

«Главком» склав добірку головних подій 26 березня:

Візит президента до Саудівської Аравії

У четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. «Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – йдеться у повідомленні глави України.

Обстріл Херсонської ТЕЦ

Сьогодні, 26 березня, близько 14.00 російська терористична армія вкотре обстріляла Херсонську ТЕЦ. Унаслідок атаки загинула працівниця підприємства.

ЗСУ взяли під контроль населений пункт Березове

Підрозділи Збройних сил України взяли під повний контроль населений пункт Березове у Дніпропетровській області. Операцію виконали підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. «Підрозділи 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ взяли під повний контроль населений пункт Березове Дніпропетровської області», – йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Кабмін призначив Федорову нового заступника

Мстислав Банік очолював у Міноборони розвиток застосунків «Армія+» та «Резерв+» фото: «Дія»

Кабінет міністрів призначив заступником міністра оборони Мстислава Баніка. Він відповідатиме за реформу закупівель.

Завдання Баніка – зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі. Посадовець має досвід побудови державних цифрових продуктів.

Росія продала Бобриківське золоторудне родовище на окупованій Луганщині

Росія продала через державний аукціон Бобриківське золоторудне родовище на окупованій частині Луганської області, право на розробку якого отримала підконтрольна російським компаніям структура.

Ліцензію на розробку родовища за $9,7 млн отримала компанія «Алчевськпромгруп», яку контролює російська гірничодобувна компанія «Полянка». Запаси Бобриківського родовища становлять близько 1,64 тонни золота. За поточними цінами на ринку це може відповідати вартості майже $260 млн.