Візит Зеленського до Саудівської Аравії, звільнення села Березове. Головне за 26 березня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Візит Зеленського до Саудівської Аравії, звільнення села Березове. Головне за 26 березня 2026
Дайджест новин 26 березня 2026 року

Зеленський прибув до Саудівської Аравії на важливі зустрічі. ЗСУ взяли під контроль населений пункт на Дніпропетровщині. Зокрема, окупанти обстріляли Херсонську ТЕЦ.

«Главком» склав добірку головних подій 26 березня:

Візит президента до Саудівської Аравії

У четвер, 26 березня, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. «Прибув до Саудівської Аравії. Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», – йдеться у повідомленні глави України.

Обстріл Херсонської ТЕЦ

Сьогодні, 26 березня, близько 14.00 російська терористична армія вкотре обстріляла Херсонську ТЕЦ. Унаслідок атаки загинула працівниця підприємства.

ЗСУ взяли під контроль населений пункт Березове

Підрозділи Збройних сил України взяли під повний контроль населений пункт Березове у Дніпропетровській області. Операцію виконали підрозділи 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади. «Підрозділи 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ взяли під повний контроль населений пункт Березове Дніпропетровської області», – йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Кабмін призначив Федорову нового заступника

Мстислав Банік очолював у Міноборони розвиток застосунків «Армія+» та «Резерв+»
Мстислав Банік очолював у Міноборони розвиток застосунків «Армія+» та «Резерв+»
Кабінет міністрів призначив заступником міністра оборони Мстислава Баніка. Він відповідатиме за реформу закупівель.

Завдання Баніка – зробити закупівлі для українського війська найбільш прозорими та ефективними у світі. Посадовець має досвід побудови державних цифрових продуктів.

Росія продала Бобриківське золоторудне родовище на окупованій Луганщині

Росія продала через державний аукціон Бобриківське золоторудне родовище на окупованій частині Луганської області, право на розробку якого отримала підконтрольна російським компаніям структура.

Ліцензію на розробку родовища за $9,7 млн отримала компанія «Алчевськпромгруп», яку контролює російська гірничодобувна компанія «Полянка». Запаси Бобриківського родовища становлять близько 1,64 тонни золота. За поточними цінами на ринку це може відповідати вартості майже $260 млн.

Візит Зеленського до Саудівської Аравії, звільнення села Березове. Головне за 26 березня 2026
Візит Зеленського до Саудівської Аравії, звільнення села Березове. Головне за 26 березня 2026
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

