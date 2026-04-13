Зачистка Степногірська: розвідка заявила про знищення кількох сотень окупантів

«Повернення Степногірська вирівнює лінію фронту, позбавляє плацдарму, який противник міг використати для наступу на Запоріжжя»

Бійці спецпідрозділу ГУР «Артан» здійснюють комплексну операцію з деокупації та зачистки Степногірська на Запорізькому напрямку – у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що у результаті – кількасот знищених окупантів, понад 20 уражених одиниць бронетехніки – танки, БМП, дефіцитні засоби РЕБ – та полонені, яких захоплювали з міської забудови.

«Це нетипове завдання для спецпризначенців. Бійцям доводиться по кілька місяців перебувати на “нулі”. Проте рівень підготовки дозволив конвертувати витримку в ефективний наступ», – розповів командир «Артану» Віктор Торкотюк.

За даними ГУР, ворог кидає в контратаки малі групи від 1 до 10 осіб під прикриттям туману – за вже типовою тактикою «м'ясного просочування». Більшість розвідники ліквідовують ще в сірій зоні. Решту – в ближньому бою.

Крім того, ворог зосередив на цій ділянці елітні розрахунки FPV-дронів, намагаючись встановити перевагу в повітрі. Однак завдяки інтегрованій системі ППО малого радіусу та майстерності українських пілотів небо залишається за Силами оборони України.

«Повернення Степногірська вирівнює лінію фронту, позбавляє плацдарму, який противник міг використати для наступу на Запоріжжя, та розширює зони вогневого контролю над логістикою окупантів. А головне – б'є по моральному духу тих російських частин, яких ворог вважав елітними», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, аналітичний портал DeepState оновив мапу бойових дій. Згідно з оновленими даними, українські захистики провели зачистку від окупантів поблизу трьох населених пунтків на Запорізькому напрямку.