США оголосили про блокаду морського сполучення з Іраном

Американські військові розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього

Блокада набуде чинності 13 квітня і стосуватиметься всіх суден

Американські військові заявили, що розпочнуть блокаду суден, які прямують до Ірану та з нього. Про це повідомило Центральне командування США, пише «Главком» з посиланням на Reuters.

Згідно із заявою, блокада набуде чинності 13 квітня о 10:00 за східним часом і поширюватиметься на всі судна, що входять до іранських портів або виходять із них.

«Блокада буде застосовуватися неупереджено проти суден усіх країн, що входять або виходять з іранських портів та прибережних районів, включаючи всі іранські порти в Аравійській та Оманській затоках», – йдеться у заяві.

Водночас у Центральному командуванні зазначили, що не перешкоджатимуть свободі судноплавства через Ормузьку протоку для суден, які не прямують до іранських портів.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що ВМС країни почнуть дії щодо блокування морських маршрутів у регіоні. Американські військові додали, що додаткові інструкції для комерційних суден будуть надані перед початком операції.

Як стало відомо, ринок відреагував на провал перемовин і ризики блокади Ормузької протоки Світові ціни на нафту різко зросли та перевищили позначку $100 за барель після невдалих переговорів між США та Іраном.