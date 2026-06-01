Зеленський анонсував кроки для посилення бойових бригад

Президент заявив, що Україна має знайти додаткові можливості для захисту міст від балістичних атак

Президент Володимир Зеленський доручив міністерству оборони активізувати роботу з міжнародними партнерами для постачання Україні антибалістичних ракет. Відповідне рішення було ухвалене під час чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

На Ставці обговорили результати реформ у військах

За словами Зеленського, під час Ставки значну увагу приділили стану виконання рішень, які раніше пропонували військові безпосередньо на передовій. Президент зазначив, що впроваджені у другій половині минулого року зміни вже дали відчутний результат для українських військових.

Серед них – пряме фінансування бойових бригад для закупівлі необхідного обладнання, насамперед дронів, більш рівномірний розподіл особового складу для поповнення підрозділів, а також розширення можливостей бригад щодо проведення базової загальновійськової підготовки.

Як повідомив Зеленський, наразі близько 160 військових частин отримують стабільне гарантоване поповнення особового складу, що дозволяє впевненіше утримувати позиції на фронті. Також удвічі зросла кількість військових частин, які отримали право проводити базову загальновійськову підготовку.

Акцент на артилерії та забезпеченні військ

Окремим питанням на засіданні стало забезпечення армії далекобійними 155-мм артилерійськими боєприпасами.

«Доручив напрацювати більше можливостей для фінансування, виробництва та постачання таких снарядів і загалом підтримки наших артилерійських спроможностей, які й зараз мають суттєве значення для досягнення бойових результатів. Міністерство оборони України працює і щодо постачання пікапів у війська – рішення вже реалізовуються», – наголосив Зеленський

Крім того, глава держави повідомив, що Міністерство оборони продовжує реалізацію рішень щодо забезпечення військових пікапами.

Ситуація на фронті та зміцнення ППО

Під час Ставки також заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на ключових ділянках фронту.

«Українські позиції сильні, і це дуже потрібний нашій державі результат. Те, що обов’язково підтримає всі дипломатичні кроки», – наголосив Зеленський.

Окремий блок засідання стосувався протиповітряної оборони. Президент назвав посилення ППО одним із головних пріоритетів держави в умовах триваючих російських атак. «Очікую значно більше активності від наших дипломатів для посилення ППО та постачання необхідних ракет», – заявив він.

Також Зеленський доручив Міністерству оборони активізувати всі наявні формати співпраці з партнерами для отримання антибалістичних ракет. «Маємо знайти те, що потрібно Україні», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача. Відповідно до указу №445/2026, до її складу увійшли міністр фінансів Сергій Марченко та голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Водночас інших змін у складі Ставки документ не передбачав.