Зеленський відзначив держнагородами виконавців спецоперації «Павутина»

Наталія Порощук
колаж: glavcom.ua (ілюстративне)
1 червня 2025 року дрони СБУ вразили п’ять авіабаз РФ

Сьогодні, 1 червня, президент України Володимир Зеленський нагородив причетних до успішного проведення спецоперації «Павутина». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні відзначив державними нагородами України людей, без яких би не відбулась «Павутина». Називати їх не маємо права – все абсолютно таємно досі та ще довго буде. Це вже історична операція Служби безпеки України, яка ретельно готувалась і саме в цей день рік тому вийшла на завершальний етап, а саме – ураження російської військової техніки. Так далеко, як українська далекобійність ще не досягала. Так влучно, як ніхто в Росії не очікував. І так справедливо, як заслуговує стратегічна авіація ворога», – сказав глава держави.

За словами Зеленського, спецоперація «Павутина» знищила чи принаймні пошкодила 41 літак. «Ще жодного разу до того Росія не втрачала таку техніку, у такій кількості та через удари такими незрівнянно дешевшими дронами. Україна вкотре довела, що вміє діяти асиметрично, обороняється активно та справді креативно й що Росія не має шансу здолати українську сміливість. Україна завжди буде на крок попереду – у технологічності, у хоробрості та в умінні привернути увагу світу й залучити підтримку мільйонів людських сердець», – додав він.

«Зараз Україна вже буквально щодня застосовує далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Ми не починали війни, не провокували її, і єдине, чого хотіли для України та українців, – це мир. Але поки росіяни обирають протилежне й поки Росія робить усе, щоб затягувати цю війну та розширювати її, українці продовжать знаходити такі відповіді, які точно спрацюють. Дякую всім нашим воїнам за влучність! Дякую СБУ за далекобійне лідерство! Дякую кожному, хто нам допомагає! Слава Україні!», – підсумував президент.

Нагадаємо, рівно рік тому, 1 червня 2025 року, Служба безпеки України провела одну з найуспішніших спецоперацій за час повномасштабної війни – «Павутину». У результаті масованої атаки дронів було уражено п’ять російських військових авіабаз, де базувалася стратегічна авіація РФ. У пресслужбі СБУ наголошують, що це був не просто удар по ворогу, а унікальна за своєю складністю операція, яка вже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва.

Варто зазначити, що Російська Федерація досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації «Павутина».

