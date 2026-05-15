Звільнений із полону боєць прочитав вірш про Україну: щемливе відео

glavcom.ua
Український захисник зачитав вірш
фото: скриншот з відео
Відбувся 74-й обмін полоненими між Україною та Росією

Президент Володимир Зеленський опублікував щемливе відео зі звільненими з полону українськими захисниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Зокрема, на відео один із бійців зачитав вірш про Україну.

Нагадаємо, 15 травня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. 205 українців повернулися додому. Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року.

Як повідомлялося, сьогодні на Батьківщину повернулися військові ЗСУ, у тому числі ТрО, Нацгвардії, ДПСУ. Серед звільнених – військовослужбовці «Азову». Цей обмін особливий тим, що 95% повернутих сьогодні потрапили у полон у 2022 році.

Напередодні Україна надала російській стороні «список 1000» для обміну полоненими, сформований за принципом терміну перебування в російські неволі.

Звільнені з полону захисники заспівали гімн України (відео)
У Києві повітряна тривога тривала понад годину
У Львові чоловік облив Садового невідомою рідиною
Звільнений із полону боєць прочитав вірш про Україну: щемливе відео
Лубінець пояснив, чим особливий сьогоднішній обмін полоненими
Обмін полоненими: кого вдалося повернути до України
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
