Зеленський прокоментував збиття літака Пригожина

«Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі, а мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки»

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має стосунку до катастрофи літака, на борту якого перебував ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Про це він заявив під час спільної з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза пресконференції у Києві, повідомляє «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідаючи на запитання щодо загибелі Пригожина, глава держави сказав: «Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі, а мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки. Хоча, напевно, це також у якомусь сенсі точно допоможе. По-перше, ми не маємо стосунку до цієї ситуації, це точно. Думаю, усі усвідомлюють, хто має стосунок».

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина. Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Зауважимо, колеги Пригожина та Уткіна упізнали їх у морзі.

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.