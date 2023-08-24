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Зеленський прокоментував збиття літака Пригожина

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Зеленський прокоментував збиття літака Пригожина
23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка «Вагнера»
фото: скрін із відео з соцмереж

«Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі, а мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки»

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має стосунку до катастрофи літака, на борту якого перебував ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин. Про це він заявив під час спільної з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза пресконференції у Києві, повідомляє «Укрінформ».

Відповідаючи на запитання щодо загибелі Пригожина, глава держави сказав: «Коли Україна говорила і зверталась до країн світу щодо літаків, ми не це мали на увазі, а мали на увазі зовсім інше і хотіли підтримки. Хоча, напевно, це також у якомусь сенсі точно допоможе. По-перше, ми не маємо стосунку до цієї ситуації, це точно. Думаю, усі усвідомлюють, хто має стосунок».

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет ватажка «Вагнера» Євгена Пригожина. Попередньо, літак вразила російська ППО. Перед падінням бізнес-джета очевидці чули два сильні вибухи. 

На борту літака були також заступники терориста Дмитро Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Зауважимо, колеги Пригожина та Уткіна упізнали їх у морзі.

Також повідомлялося, що ПВК «Вагнер» нібито має спеціальний план на випадок загибелі свого ватажка.

До слова, Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: Євген Пригожин ПВК «Вагнер» Володимир Зеленський авіакатастрофа

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