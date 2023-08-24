Зеленський нагородив військових та вшанував пам’ять полеглих захисників (фото, відео)

Захід відвідали головнокомандувач Валерій Залужний та очільник розвідки Кирило Буданов, а також міжнародні партнери

З нагоди Дня Незалежності президент Володимир Зеленський вручив нагороди українським військовим, трьом із них – посмертно. Також відбулася церемонія вручення бойових прапорів та стрічок для бригад, прикордонних загонів та полку Національної гвардії України. Про це свідчить трансляція заходу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На нагородженні було присутнє все вище політичне керівництво. Зокрема, головнокомандувач Валерій Залужний та очільник розвідки Кирило Буданов.

Захід відвідали й міжнародні партнери, серед них – прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, президент Португалії Марсело Ребелу ді Соза, голова президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич, а також президент Литви Ґітанас Науседа, який виступив з промовою українською мовою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент нагороджує військового у День Незалежності України, 24 серпня 2023 року фото: ОП

Окрім того, президент і перша леді Олена Зеленська поклали квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Президент і перша леді кладуть квіти до Стіни пам’яті в Києві, 24 серпня 2023 року фото: ОП

«Пам’ятаємо про кожного й кожну, хто віддав життя за свободу та незалежність, вільне майбутнє України. Не втрачаємо віри в ці важкі часи й продовжуємо докладати зусиль заради справедливого миру та перемоги над російським злом», – наголосив Зеленський.

Також Зеленські помолилися за Україну в Софійському соборі із представниками церков і релігійних організацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Президент і перша леді також взяли участь в урочистому заході «Молитва за Україну» фото: ОП

Нагадаємо, Зеленський привітав українців із Днем Незалежності на тлі муралу з розстріляним воїном (відео).