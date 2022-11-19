Зустріч Зеленського із Сунаком: перші деталі (фото)

Зеленський: «Докладно розглянули дипломатичну ситуацію та спільні міжнародні зусилля заради миру»

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком енергетичну безпеку України та Європи. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

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«Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорили наші можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки. Поспілкувались і про захист українського неба та нашу оборонну співпрацю. Також докладно розглянули дипломатичну ситуацію та спільні міжнародні зусилля заради миру», – написав Зеленський.

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Глава держави подякував прем’єр-міністру Великої Британії за принципову підтримку України та за максимальну конструктивність у переговорах.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 19 листопада, приїхав до України. Політик провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього візиту до Києва прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть системи протиповітряної оборони