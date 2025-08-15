Зеленський надав доручення уряду та секретарю РНБО

Зеленський доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабінету міністрів, Офісу президента та секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у Telegram.

Зеленський розповів, що доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на період до кінця року.

«Провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо нашої дипломатичної роботи – найбільш пріоритетних напрямів. Зокрема, щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу. Доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року», – заявив він.

Раніше президент також розповідав, що провів чергову Ставку, на якій було затронуто три ключові питання. Обговорювався Покровський напрямок, де, за словами Зеленського, є успіхи.

Також було розглянуто питання про розвиток системи контрактів у Силах оборони та про фінансування ЗСУ у 2025–2026 роках. За словами президента, армія буде готовою відповідати на загрози українській державності.

Президент заявив, що сподівається на те, що зустріч американського лідера Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна вплине на досягнення миру в Україні.

Раніше він також прокоментував новий механізм з оборонної підтримки України, який реалізовано США та НАТО. За словами Зеленського, PURL («Перелік пріоритетних потреб України»), вже дає відчутні результати.

У середу, 13 серпня, під час візиту Зеленського до Німеччини, Берлін оголосив, що профінансує пакет військового обладнання для України на 500 млн доларів в рамках нової ініціативи НАТО.