Зеленський назвав пріоритети у відновленні України

Президент наголосив на важливості розширення системи кібербезпеки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на даному етапі Україна віддає пріоритет трьом напрямкам у відновленні: енергетика, сільське господарство та питне водопостачання. Про це він сказав в інтерв'ю Welt.

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«У нас є три пріоритети. По-перше, енергетика. Я говорю не тільки про природний газ та електроенергію від атомних електростанцій. Ми також вважаємо за необхідне розвивати можливості диверсифікації виробництва і зберігання електроенергії. Це нові технології, над якими я хочу працювати разом зі США та Європою. Нам потрібно побудувати системи накопичення і зберігання енергії», – зазначив президент.

Другим пріоритетом Зеленський називає розвиток сільського господарства. За його словами, для цього необхідно залучити партнерів для розвитку системи зрошення та супутньої логістики. Крім того, необхідно створити нові величезні зернові центри в країнах ЄС, Африці та Азії, куди Україна зможе постачати, а потім зберігати пшеницю, кукурудзу і всі інші культури, що виробляються в країні.

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Третім пріоритетом глава держави називає захисні заходи в секторі питного водопостачання.

Крім того, президент наголосив на важливості розширення системи кібербезпеки.

Раніше Центр Разумкова назвав умову, за якої Україна зможе прискорити відбудову енергосистеми.

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