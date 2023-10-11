Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі

Український лідер підкреслив, що візит має важливе значення для стійкості нашої країни взимку

Президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Брюссель. Про це повідомив виконувач обов'язків офіційного представника НАТО Ділан Вайт у мережі X (Twitter).

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«Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні вранці вітатиме президента Володимира Зеленського у штаб-квартирі НАТО», – повідомив Вайт.

Зазначається, що вони зроблять підхід до преси, а після спілкування з пресою розпочнеться зустріч міністрів оборони країн-членів НАТО. В рамках цієї зустрічі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, до якої приєднається міністр оборони Швеції. Також сьогодні у Брюсселі відбудеться «Рамштайн-16» – засідання Контактної групи з питань оборони України.

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У своїй публікації в соцмережах Володимир Зеленський підкреслив, що цей візит матиме важливе значення для стійкості України взимку.

«Проведу зустрічі з Генеральним секретарем Альянсу Йєнсом Столтенбергом, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вперше офлайн візьму участь у засіданні формату «Рамштайн». Є важливе звернення до всіх присутніх міністрів оборони країн-учасниць цієї потужної коаліції», – заявив український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував хороші новини щодо артилерії та протиповітряної оборони України після зустрічі із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.