Зеленський особисто відвідає саміт G7 – Bloomberg

Президент України полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський вирушить до японської Хіросіми, щоб особисто взяти участь у саміті «Великої сімки». Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

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За даними видання, Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів, зазначає Bloomberg.

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Раніше японські офіційні особи заявляли, що Зеленський приєднається до саміту віртуально, хоча додали додаткову сесію щодо України у неділю, 21 травня, щоб врахувати графік українського президента.

Представник міністерства закордонних справ Японії відмовився від подальших коментарів у п'ятницю.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 19 травня, в Японії розпочався саміт «Великої сімки». Учасники саміту розпочали його з відвідування меморіального парку Хіросіми, щоб вшанувати пам'ять жертв атомного бомбардування цього міста у серпні 1945 року.

Лідери G7 розпочинають свій саміт у Хіросімі з обіцянок нових санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України.

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Очікується, що санкції будуть спрямовані проти фізичних та юридичних осіб не лише в Росії, а й у Європі, на Близькому Сході та в Азії.

Велика Британія та ЄС заявили, що хочуть обмежити торгівлю російськими алмазами.

Виступаючи на прес-конференції перед початком саміту, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що мета полягає в тому, щоб ще більше ізолювати Москву в економічному плані та послабити її здатність вести війну.