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Зеленський особисто відвідає саміт G7 – Bloomberg

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський особисто відвідає саміт G7 – Bloomberg
Володимир Зеленський приєднається до учасників саміту G7 21 травня
фото з відкритих джерел

Президент України полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський вирушить до японської Хіросіми, щоб особисто взяти участь у саміті «Великої сімки». Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав.

Речник Ради національної безпеки США відмовився від коментарів, зазначає Bloomberg. 

Раніше японські офіційні особи заявляли, що Зеленський приєднається до саміту віртуально, хоча додали додаткову сесію щодо України у неділю, 21 травня, щоб врахувати графік українського президента.

Представник міністерства закордонних справ Японії відмовився від подальших коментарів у п'ятницю.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 19 травня, в Японії розпочався саміт «Великої сімки». Учасники саміту розпочали його з відвідування меморіального парку Хіросіми, щоб вшанувати пам'ять жертв атомного бомбардування цього міста у серпні 1945 року.

Лідери G7 розпочинають свій саміт у Хіросімі з обіцянок нових санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України.

Очікується, що санкції будуть спрямовані проти фізичних та юридичних осіб не лише в Росії, а й у Європі, на Близькому Сході та в Азії.

Велика Британія та ЄС заявили, що хочуть обмежити торгівлю російськими алмазами.

Виступаючи на прес-конференції перед початком саміту, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що мета полягає в тому, щоб ще більше ізолювати Москву в економічному плані та послабити її здатність вести війну.

Теги: Володимир Зеленський Велика сімка саміт Японія

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