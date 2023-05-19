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В Японії починається саміт G7: озвучено основну мету

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В Японії починається саміт G7: озвучено основну мету
Саміт G7 триватиме до 21 травня
фото з відкритих джерел

Лідери G7 розпочинають свій саміт у Хіросімі з обіцянок нових санкцій проти Росії

У п’ятницю, 19 травня, в Японії розпочався саміт «Великої сімки». Учасники саміту розпочали його з відвідування меморіального парку Хіросіми, щоб вшанувати пам'ять жертв атомного бомбардування цього міста у серпні 1945 року.

Вибір Хіросіми для зустрічі лідерів G7 є символічним і підкреслює миротворчу тему цього саміту.

Минулого саміту в Баварії, який відкрився незабаром після російського вторгнення в Україну, тема війни домінувала.

Зараз, через рік, тема підтримки України в її відсічі російської військової агресії залишається однією з найважливіших.

Лідери G7 розпочинають свій саміт у Хіросімі з обіцянок нових санкцій проти Росії у відповідь на її військову агресію проти України.

Очікується, що санкції будуть спрямовані проти фізичних та юридичних осіб не лише в Росії, а й у Європі, на Близькому Сході та в Азії.

Велика Британія та ЄС заявили, що хочуть обмежити торгівлю російськими алмазами.

Виступаючи на прес-конференції перед початком саміту, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що мета полягає в тому, щоб ще більше ізолювати Москву в економічному плані та послабити її здатність вести війну.

«Зараз ми зосереджені на тому, щоб перекрити лазівки та відрізати Росію від найважливіших поставок. Ми обмежимо торгівлю російськими алмазами. Російські алмази не вічні, і ми відкрито та відверто пояснюємо, чому ці санкції необхідні та виправдані», – заявив Мішель.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Великої сімки» по відеозв'язку.

Теги: Велика сімка Японія саміт Україна війна

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