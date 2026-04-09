Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський озвучив умову припинення ударів по російських НПЗ

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Президент наголосив, що для далекобійних ударів Україна застосовує винятково свою зброю
фото: скриншот з відео

Президент: Зменшення ударів по українській енергетиці приведе до зменшення ударів по російській

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі у відповідь на атаки РФ по українській енергетиці. Про це він зауважив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Зменшення ударів по українській енергетиці приведе до зменшення ударів по російській. Але проконтролювати об'єми – це складно. Тому я вважаю логічним cease fire (припинення вогню, – «Главком») або хоча б – вони не б'ють по нашій енергетиці, ми не б'ємо по їхній енергетиці», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи є умови для припинення ударів по російських НПЗ.

Президент наголосив, що для далекобійних ударів Україна застосовує винятково свою зброю.

Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та в Гвардійському у Криму. Втрати ворога уточнюються.

Раніше стало відомо, що удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти.

Теги: Володимир Зеленський нафта росія війна енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Буданов зустрівся зі студентами: деталі розмови
Зеленський зустрівся з представникам угорської громади перед виборами в Угорщині
Зеленський озвучив умову припинення ударів по російських НПЗ
Дефіцит пального. Президент назвав головну проблему для України
Україна уклала домовленості про нафту з низкою країн Близького Сходу
«Ми розпочнемо їх спочатку»: Президент заявив про відновлення мирних переговорів

Новини

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua