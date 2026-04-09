Зеленський озвучив умову припинення ударів по російських НПЗ

Президент: Зменшення ударів по українській енергетиці приведе до зменшення ударів по російській

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі у відповідь на атаки РФ по українській енергетиці. Про це він зауважив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, передає «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Зменшення ударів по українській енергетиці приведе до зменшення ударів по російській. Але проконтролювати об'єми – це складно. Тому я вважаю логічним cease fire (припинення вогню, – «Главком») або хоча б – вони не б'ють по нашій енергетиці, ми не б'ємо по їхній енергетиці», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи є умови для припинення ударів по російських НПЗ.

Президент наголосив, що для далекобійних ударів Україна застосовує винятково свою зброю.

Нагадаємо, у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та в Гвардійському у Криму. Втрати ворога уточнюються.

Раніше стало відомо, що удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти.