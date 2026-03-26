Уряд масштабував програму зарядних станцій для українців: хто може отримати

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Кабмін виділив фінансування на ще 2 тис. портативних станцій за програмою підтримки для родин, у яких є діти з інвалідністю підгрупи А. Це дозволить продовжити та масштабувати розпочату раніше програму. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає «Главком».

«Портативні станції отримають діти, життєдіяльність яких безпосередньо залежить від електропостачання. Під час відключень електроенергії вони опиняються під реальною загрозою для здоров’я та життя», – зазначила Юлія Свириденко.

Напередодні вже було профінансовано закупівлю і доставку 10 тис. портативних зарядних станцій орієнтовною ємністю 2 кВт·год.

«Ухвалили рішення збільшити до 30% частку бюджетних коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації, які можуть спрямовуватися на закупівлю та доставку таких пристроїв. Це дозволить розширити програму та забезпечити допомогою більше сімей», – сказала очільниця уряду.

Закупівлю обладнання здійснює АТ «Фонд декарбонізації України», а доставку – АТ «Укрпошта». Одразу після закупівлі та доставки станцій в Україну їх передають відповідно до списків, отриманих Фондом.

Подати заявку на отримання портативної зарядної станції можливо до 1 квітня 2026 року через територіальні органи Пенсійного фонду України.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

