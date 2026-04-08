Ураження нафтобази у Феодосії: Генштаб повідомив деталі

Втрати ворога уточнюються

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та в Гвардійському у Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

На цих об’єктах противник накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ. Крім того, завдано вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів ворога у районах Світлого (Запорізька обл.), Суходільська (Луганська обл.) та Великої Новосілки на Донеччині.

Також уражено польовий артилерійський склад неподалік Ялти на тимчасово окупованій території Донецької області, склад БпЛА поблизу Степного тієї ж області та склад боєприпасів у районі населеного пункту Урало-Кавказ на Луганщині.

Серед іншого українські воїни били по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу «Бастіон» в районі Софіївки в тимчасово окупованому українському Криму. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня в окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Окупаційна влада перекрила під’їзди до об’єкта, а вогонь не можуть приборкати вже кілька годин.