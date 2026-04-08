Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ураження нафтобази у Феодосії: Генштаб повідомив деталі

Наталія Порощук

google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони уразили нафтобазу в окупованій Феодосії
фото: скриншот з відео

У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 8 квітня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобази у Феодосії, де виникла пожежа, та в Гвардійському у Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

На цих об’єктах противник накопичує та зберігає пально-мастильні матеріали для забезпечення своїх військ. Крім того, завдано вогневого ураження по складах матеріально-технічних засобів ворога у районах Світлого (Запорізька обл.), Суходільська (Луганська обл.) та Великої Новосілки на Донеччині.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Також уражено польовий артилерійський склад неподалік Ялти на тимчасово окупованій території Донецької області, склад БпЛА поблизу Степного тієї ж області та склад боєприпасів у районі населеного пункту Урало-Кавказ на Луганщині.

Серед іншого українські воїни били по станції радіо-електронної розвідки в районі Новоозерного та позиційному району берегового ракетного комплексу «Бастіон» в районі Софіївки в тимчасово окупованому українському Криму. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 8 квітня в окупованій Феодосії пролунали потужні вибухи, після яких на місцевій нафтобазі спалахнула масштабна пожежа. Окупаційна влада перекрила під’їзди до об’єкта, а вогонь не можуть приборкати вже кілька годин.

Теги: нафта Крим росія Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua