Відносини між Україною та Сербією. Зеленський заявив про потенціал для розвитку

Президент про розмову з Вучичем: Домовилися бути в контакті

Сьогодні, 20 травня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Сербії Александром Вучичем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Обговорили з президентом Сербії Александром Вучичем питання двосторонніх відносин між нашими країнами. Ми обидва вважаємо, що вони мають бути сильними, і бачимо потенціал для розвитку», – наголосив глава України.

Зеленський зауважив, що цими днями в Белграді працюватиме визначений представник уряду України – віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. «Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією», – додав він.

«Пан президент також розповів про свою дипломатичну адженду на найближчий час. Домовилися бути в контакті», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, сербські медіа повідомили про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Белграда наприкінці цього тижня. Якщо поїздка відбудеться, вона стане першою для глави держави до Сербії з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України.

Офіційного підтвердження майбутнього візиту наразі немає. Водночас дипломатичні джерела у Белграді повідомили, що Сербія очікує на прибуття української делегації, яку може очолити особисто Володимир Зеленський.

За даними сербських медіа, сторони також обговорюють підготовку меморандуму про взаєморозуміння у сфері торговельного співробітництва. Йдеться про документ, який може стати новим етапом економічних контактів між Києвом та Белградом.