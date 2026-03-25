Ворог атакує дронами Харків: є прильоти в двох районах

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Наслідки атаки на Харків
фото: Харківська обласна військова адміністрація

Ворожі дрони вдарили по Харкову

Зранку 25 березня 2026 року російські окупаційні війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання кількох районах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

Повідомяється, що ворог завдав удару бойовим дроном по Холодногірському району. За попередньою інформацією, що потребує уточнення, є поранені. 

Як пізніше додав Терехов, зафіксовано влучання перед багатоповерховим житловим будинком, горять припарковані біля нього авто. 

Окрім того, як зазначається, ворог завдав удару по Новобаварському району – по приватному будинку. Там вже двоє постраждалих внаслідок ворожого обстрілу.

«Главком» писав, що на Харківщині ворожий ударний безпілотник атакував електропотяг сполученням Слатине – Харків. Унаслідок обстрілу загинула людина, є постраждалі. За даними слідства, атака сталася 24 березня близько 05:20. За попередньою інформацією, для удару російська армія використала FPV-дрон, який поцілив у вагон потяга, що в той момент перебував на станції Слатине.

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня російські війська завдали удару по Полтавській громаді. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків та будівлі готелю.

Крім того, у ніч на 24 березня російські терористи вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Окупанти влучили дроном в багатоквартирний будинок. Унаслідок комбінованого російського удару по місту загинула людина, ще пʼятеро постраждали.

Ворог атакує дронами Харків: є прильоти в двох районах
