Удари України по РФ: як постраждали виробництво ракет і експорт нафти

45% експорту нафти Росія втратила внаслідок українських ударів

Удари України по об'єктах у РФ суттєво зменшили виробництво ракет і скоротили експорт російської нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці», – йдеться у повідомленні.

До слова, Сили оборони України завдали серії ударів по тилових об’єктах російських військ, уразивши зенітний комплекс С-400, металургійний комбінат, який працює на виробництво боєприпасів, а також військовий ешелон і пункти управління.

Зокрема, у ніч на неділю, 29 березня 2026 року, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа» СБУ здійснили успішну атаку на інфраструктуру нафтового термінала в порту «Усть-Луга» Ленінградської області. Це вже четвертий результативний удар по нафтовій логістиці ворога на Балтиці за останній тиждень, що фактично паралізує ключовий експортний хаб РФ.

Також у ніч на 11 березня низка регіонів Росії зазнала масованої атаки безпілотників, що призвело до серії вибухів, пожеж та паралічу авіасполучення на півдні та в центрі країни.