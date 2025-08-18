Зеленський передав Трампу листа для першої леді США

Президент виразив подяку Меланії Трамп за її лист російському диктатору

Президент України Володимир Зеленський передав першій леді США Маланії Трамп листа від його дружини, Олени Зеленської. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію зустрічі у Білому домі.

Зеленський передав листа президенту США Дональду Трампу. Він виразив подяку Меланії Трамп за її лист російському диктатору Володимиру Путіну із закликом захистити дітей.

«Моя дружина, перша леді України, передала листа. Воно не вам, а вашій дружині», – заявив Зеленській на зустрічі.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна щодо українських дітей, яких було викрадено та вивезено з окупованих територій. Президент Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці.

Вона неодноразово висловила глибоке занепокоєння долею тисяч людей та дітей в Україні, тому закликала Путіна сприяти їхньому поверненню.

Ввечері, 18 серпня Трамп та Зеленський почали спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови.

Зеленський наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей. Зі свого боку Трамп заявив, що якщо все буде добре, таку зустріч буде можливо провести.

Відзначимо, що Трамп спершу проводить двосторонні переговори з президентом України, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС.