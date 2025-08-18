Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський передав Трампу листа для першої леді США

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський передав Трампу листа для першої леді США
Зеленський передав першій леді США листа
Кадр трансляції з Білого дому

Президент виразив подяку Меланії Трамп за її лист російському диктатору

Президент України Володимир Зеленський передав першій леді США Маланії Трамп листа від його дружини, Олени Зеленської. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію зустрічі у Білому домі.

Зеленський передав листа президенту США Дональду Трампу. Він виразив подяку Меланії Трамп за її лист російському диктатору Володимиру Путіну із закликом захистити дітей.

«Моя дружина, перша леді України, передала листа. Воно не вам, а вашій дружині», – заявив Зеленській на зустрічі.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна щодо українських дітей, яких було викрадено та вивезено з окупованих територій. Президент Трамп особисто передав листа Путіну під час їхніх переговорів на вищому рівні на Алясці.

Вона неодноразово висловила глибоке занепокоєння долею тисяч людей та дітей в Україні, тому закликала Путіна сприяти їхньому поверненню. 

Ввечері, 18 серпня Трамп та Зеленський почали спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови.

Зеленський наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей. Зі свого боку Трамп заявив, що якщо все буде добре, таку зустріч буде можливо провести.

Відзначимо, що Трамп спершу проводить двосторонні переговори з президентом України, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС.

 

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Меланія Трамп Олена Зеленська переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський на сьогоднішню зустріч планує прибути до Білого дому в чорному піджаку
Білий дім цікавився, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом – Axios
Сьогодні, 16:08
За словами президента, основною метою України та партнерів є тривалий мир
Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю в Білому домі
Сьогодні, 19:38
Росія нанесла серію показових та цинічних ударів по українським містам
Путін показово вбиватиме: Зеленський про масовані удари росіян по українським містам
Сьогодні, 13:57

Політика

Зеленський та Трамп розпочали зустріч з європейськими лідерами: трансляція
Зеленський та Трамп розпочали зустріч з європейськими лідерами: трансляція
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
Зеленський назвав умову для проведення виборів в Україні
Зеленський передав Трампу листа для першої леді США
Зеленський передав Трампу листа для першої леді США
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
Зеленський прибув у Білий дім (фото)
Зеленський прибув у Білий дім (фото)
Українська делегація прибула до Білого дому
Українська делегація прибула до Білого дому

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
6501
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
3804
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським
3421
Сенсаційне відкриття: під льодами Антарктиди виявлено 332 гігантські каньйони
2235
Рятувальники тварин дали пораду киянам, які на тривалий час залишають квартиру

Новини

Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
Сьогодні, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
Сьогодні, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua