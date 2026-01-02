Головна Країна Політика
search button user button menu button

Стефанчук відреагував на скандальну заяву спікера чеського парламенту про Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Стефанчук відреагував на скандальну заяву спікера чеського парламенту про Україну
Руслан Стефанчук назвав заяву Томіо Окамури некомпетентною та цинічною
фото: Руслан Стефанчук

Очільник Верховної Ради: «Ми обов’язково дізнаємося, чи був він корисним ідіотом, чи агентом ФСБ»

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував новорічне звернення спікера парламенту Чехії Томіо Окамури. Він назвав висловлювання чеського політика яскравим прикладом «неосвіченості, маніпуляцій і цинізму». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Стефанчука.

«Вчергове ображаючи Україну й українців, він насправді завдає шкоди й ганьби насамперед Чехії та чехам, які залишаються на боці гідності й справедливості, на боці України. Ми в Україні глибоко вдячні великому Чеському народові та його гідним представникам за всю допомогу і підтримку в лихі часи», – каже він.

Очільник українського парламенту наголосив, що не прагне давати жодних оцінок висловлюванням чеського спікера, оскільки вони є «винятково його особистою позицією».

«Переконаний, найжорсткішу оцінку словам Окамури дадуть, власне, самі чехи – і, звісно, історія, в якій його ім’я навряд чи збережеться. А ще ми обов’язково дізнаємося, чи був він корисним ідіотом, чи агентом ФСБ», – додав спікер Ради.

Нагадаємо, спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага нібито не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян.

У своєму новорічному зверненні Окамура заявив, що «державні гроші повинні йти на пенсіонерів, інвалідів і сім'ї з дітьми, а не на підтримку війни за кордоном». Він також різко висловився про українську владу, назвавши її «хунтою Зеленського».

«Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота. Нехай крадуть, але не у Чехії, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі», – заявив Окамура.

Крім того, політик звинуватив західні держави у збагаченні на постачанні зброї Україні в кредит, і висловив думку, що Чехія повинна «зійти з брюссельського поїзда», який «рухається до Третьої світової війни».

На гучні висловлювання відреагувало Міністерство закордонних справ України. Посол України в Чехії Василь Зварич наголосив, що це особиста позиція Окамури, яка, очевидно, «сформована російською пропагандою».

Читайте також:

Теги: Руслан Стефанчук Чехія парламент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова парламенту відмовився спрогнозувати, коли можуть відбутися вибори і за яких умов
Підготовка закону про вибори під час війни. Спікер парламенту розповів деталі
22 грудня, 2025, 20:01
Раніше повідомлялося, що Чехія налаштована продовжити програму постачання боєприпасів Україні
Чехія продовжила «снарядну ініціативу» для України
19 грудня, 2025, 19:01
Депутат оцінив вимоги експертів та активістів перезавантажити Офіс Генерального прокурора
Депутат оцінив вимоги експертів та активістів перезавантажити Офіс Генерального прокурора
19 грудня, 2025, 14:22
Чехія не ручатиметься за Україну – всі крони потрібні громадянам
«Скарбниця порожня»: Чехія відмовляється від фінансових гарантій Україні
15 грудня, 2025, 10:45
Батьки сперечаються через заборону для дітей
Перша країна у світі блокує соцмережі для дітей
10 грудня, 2025, 10:54
Поліція проводить обшук у струмку Олешна в районі Фрідек-Містек, де було знайдено задушену українку
У Чехії знайдено тіло зниклої українки: у вбивстві зізнався знайомий
9 грудня, 2025, 23:39
Президент Чехії Петр Павел потиснув руку лідеру партії ANO Андрею Бабішу
Бабіш, який обіцяв скоротити військову допомогу Україні, став найстаршим прем’єром Чехії
9 грудня, 2025, 11:21
Співачка Світлана Лобода відвідала концерт українського виконавця Артема Пивоварова у Празі
Лобода відвідала концерт Артема Пивоварова у Празі. Як на це відреагували українці (відео)
4 грудня, 2025, 11:24
Польський Краків був визнаний найчистішим містом на планеті
Названо найчистіше місто
3 грудня, 2025, 20:15

Політика

Стефанчук відреагував на скандальну заяву спікера чеського парламенту про Україну
Стефанчук відреагував на скандальну заяву спікера чеського парламенту про Україну
За 2025 рік нові підозри отримали семеро чинних нардепів (список)
За 2025 рік нові підозри отримали семеро чинних нардепів (список)
Зеленський анонсував важливий день для внутрішньої політики України
Зеленський анонсував важливий день для внутрішньої політики України
Президент зробив заяву про обміни полоненими у новому році
Президент зробив заяву про обміни полоненими у новому році
Названо рішення, які Верховна Рада у 2025 році ухвалила найбільшою кількістю голосів
Названо рішення, які Верховна Рада у 2025 році ухвалила найбільшою кількістю голосів
Зеленський висловив співчуття через пожежу на курорті в Швейцарії
Зеленський висловив співчуття через пожежу на курорті в Швейцарії

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua