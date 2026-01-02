Стефанчук відреагував на скандальну заяву спікера чеського парламенту про Україну

Очільник Верховної Ради: «Ми обов’язково дізнаємося, чи був він корисним ідіотом, чи агентом ФСБ»

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував новорічне звернення спікера парламенту Чехії Томіо Окамури. Він назвав висловлювання чеського політика яскравим прикладом «неосвіченості, маніпуляцій і цинізму». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Стефанчука.

«Вчергове ображаючи Україну й українців, він насправді завдає шкоди й ганьби насамперед Чехії та чехам, які залишаються на боці гідності й справедливості, на боці України. Ми в Україні глибоко вдячні великому Чеському народові та його гідним представникам за всю допомогу і підтримку в лихі часи», – каже він.

Очільник українського парламенту наголосив, що не прагне давати жодних оцінок висловлюванням чеського спікера, оскільки вони є «винятково його особистою позицією».

«Переконаний, найжорсткішу оцінку словам Окамури дадуть, власне, самі чехи – і, звісно, історія, в якій його ім’я навряд чи збережеться. А ще ми обов’язково дізнаємося, чи був він корисним ідіотом, чи агентом ФСБ», – додав спікер Ради.

Нагадаємо, спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага нібито не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян.

У своєму новорічному зверненні Окамура заявив, що «державні гроші повинні йти на пенсіонерів, інвалідів і сім'ї з дітьми, а не на підтримку війни за кордоном». Він також різко висловився про українську владу, назвавши її «хунтою Зеленського».

«Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота. Нехай крадуть, але не у Чехії, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі», – заявив Окамура.

Крім того, політик звинуватив західні держави у збагаченні на постачанні зброї Україні в кредит, і висловив думку, що Чехія повинна «зійти з брюссельського поїзда», який «рухається до Третьої світової війни».

На гучні висловлювання відреагувало Міністерство закордонних справ України. Посол України в Чехії Василь Зварич наголосив, що це особиста позиція Окамури, яка, очевидно, «сформована російською пропагандою».