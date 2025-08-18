Путін показово вбиватиме: Зеленський про масовані удари росіян по українським містам

Росія, підкреслив Зеленський, не має отримати жодної винагороди за цю війну

Напередодні зустрічі у Вашингтоні з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами Росія нанесла показовий і цинічний удар. Про це, як пише «Главком», заявив Володимир Зеленський.

«Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі», – написав президент, наголосивши на тому, що це є свідомим вбивством росіянами людей.

Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти. А у Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини, повідомив глава держави, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих.

«Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності», – наголосив він.

Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя, зауважив Зеленський, підкресливши, що Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля.

«Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути «стоп» повинна саме Москва», – резюмував президент України.

Нагадаємо, за даними начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, п'ять «шахедів» з різних боків вдарили по житловому будинку на світанку у Харкові й у квартирі на п'ятому поверсі загинула ціла родина.

18 серпня окупанти атакували Запоріжжя балістикою. Через удар виникло займання торговельних павільйонів на площі 500 кв. м, є поранені.

Увечері 17 серпня окупанти завдали удару по Сумах балістичною ракетою, внаслідок чого було пошкоджено корпус Сумського державного університету.