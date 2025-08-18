Головна Країна Політика
Білий дім цікавився, чи одягне Зеленський костюм на зустріч із Трампом – Axios

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський на сьогоднішню зустріч планує прибути до Білого дому в чорному піджаку
Під час лютневої зустрічі в Овальному кабінеті розгорілася суперечка, зокрема через одяг президента України

Представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Один із радників Трампа заявив Axios, що «це було б добрим знаком для миру», якби Зеленський одягнув костюм. Водночас, за словами співрозмовників, Зеленський на сьогоднішню зустріч планує прибути до Білого дому в чорному піджаку, в якому він уже був на саміті НАТО в Нідерландах. «Це буде в стилі костюма, але не повноцінний костюм», – розповів один зі співрозмовників журналістів.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув туди для підписання угоди щодо корисних копалин.

Під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Як відомо, одяг Зеленського став ще однією темою для обговорення. Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп був у гніві через те, що президент України Володимир Зеленський приїхав не в костюмі, а у військовому одязі.

До слова, на похороні Папи Римського Франциска у Ватикані, президент України Володимир Зеленський відійшов від традиційного формату одягу та відвідав прощання з понтифіком у новому образі. Він обрав стриманий чорний костюм, створений українським дизайнером Віктором Анісімовим.

Володимир Зеленський переговори США

