Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю в Білому домі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський скоординував позиції з європейськими лідерами перед зустріччю в Білому домі
За словами президента, основною метою України та партнерів є тривалий мир
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Український лідер наголосив, що Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки

Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, а також Європейської комісії та генеральним секретарем НАТО. Вони скоординували позиції перед зустріччю з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського президента.

Як зазначив очільник України, основною метою України та партнерів є надійний і тривалий мир. Президент наголосив, що Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки.

«І важливо, щоб динаміка всіх наших зустрічей дала саме такий результат. Розуміємо, що від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому тиск повинен працювати, і це має бути саме спільний тиск – США та Європи, всіх у світі, хто поважає право жити та міжнародний порядок», – каже він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

За планом, делегація ЄС прибуде до Білого дому о 19:00. О 20:00 Трамп офіційно привітає Зеленського, після чого відбудеться їхня розмова. Далі, о 21:15, президент США зустріне європейських лідерів, а о 21:30 вони разом зроблять фото.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського. Венс брав участь у скандальній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому цього року, під час якої публічно дорікнув Зеленському через нібито невдячність за підтримку США.

До слова, представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

