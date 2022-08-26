Шольц пояснив «обережність» Німеччини щодо постачання зброї Україні

Німецький канцлер побоюється, що війна Росії з Україною може перерости у «зовсім іншу війну»

Уряд Німеччини буде дуже виважено підходити до питання постачання Україні сучасних озброєнь, щоб не допустити подальшої ескалації. Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив під час «Діалогу з громадянами», який 25 серпня відбувся у Магдебурзі, передає «Укрінформ».

«Метою залишається, щоб Путін не виграв війну, щоб було збережено суверенітет і територіальну цілісність України. Президент США сформулював це досить чітко: він сказав, що не буде постачати зброю, за допомогою якої можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, якого ми всі відповідно дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші», – сказав Шольц, пообіцявши, що Німеччина діятиме так, аби ця війна не переросла з українсько-російської в «зовсім іншу війну».

Канцлер Німеччини наголосив, що загарбницька війна Росії проти України є порушеннях усіх принципів, які Європа та світ погодили останніми десятиліттями.

«Ідеться про те, що не можна міняти кордони за допомогою сили, і ми не почнемо гортати підручники історії, аби з’ясовувати, де проходили кордони 200-300-500 років тому та говорити: це колись належало мені, і я хочу це назад. Якщо всі будуть робити так у Європі або інде у світі, ми матимемо війну ще на пару століть», – заявив він.

Тому, як зазначив Шольц, важливо підтримати Україну та допомогти їй відбити «цей імперіалістичний напад». Саме тому, сказав канцлер, він прийняв рішення відійти від багаторічної політики федерального уряду не постачати зброю в кризові регіони. З початку війни влада вивчає, що може надати із власних запасів, і що може зробити промисловість. Але при цьому Німеччина «ніколи не буде робити односторонніх кроків, завжди орієнтуючись на те, що роблять союзники» і діятиме «виважено та обережно».

На підставі цього Україні були передані системи протитанкового захисту, ППО, боєприпаси тощо.

«Були поставлені і будуть постачатися дуже сучасні системи», – зауважив глава уряду ФРН, згадавши Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню, зенітні танки Gepard, радари, систему IRIS-T, якої немає поки що навіть на озброєнні Бундесверу, «і за допомогою якої можна захистити таке місто як Одеса».

Коментуючи пропозиції деяких держав заборонити видачу росіянам туристичних віз, канцлер повторив свою позицію – він не підтримує цього, адже «це є війна Путіна», а щодо усіх росіяни, мовляв, «не треба робити такого узагальнення».

Водночас німецький лідер висловив переконання, що Путін вважає демократію і свободу «заразним вірусом», який є дуже небезпечним для нього. Путін шкодить власному народу. Для нормалізації відносин, на думку Шольца, потрібно, аби російська влада визнала, що вона не має права нав’язувати свою волю, свій «мир» Україні.

«Діалог з громадянами» у землі Саксонія-Ангальт стала другою подібною зустріччю Шольца. Протягом 90 хвилин канцлер відповів на запитання близько 150 людей.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу ЗСУ нової партії озброєння на суму понад 500 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Німеччини відхилило пропозицію депутатів Бундестагу від керівної коаліції надати Україні більше зброї і, якщо буде потрібно, погодитись на ослаблення Бундесверу. Через загрозу, що походить від Росії за президента Володимира Путіна, Німеччина не може піти на подібні ризики.

Додамо, що 1 серпня в Україну прибули реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) MARS II із Німеччини.